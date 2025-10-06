  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

نظر خطا و بی‌جا درباره حجاب انسجام ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان در خصوص قانون حجاب و الزام رعایت آن نوشت: «مسئول بی‌هنر، واقعاً نمی‌داند که با «نظرات خطا و بی‌جا» درباره حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز می‌کند و انسجام ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد!؟»

سیده فاطمه سادات کیایی

