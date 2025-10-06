به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان در خصوص قانون حجاب و الزام رعایت آن نوشت: «مسئول بیهنر، واقعاً نمیداند که با «نظرات خطا و بیجا» درباره حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز میکند و انسجام ملی را تحتالشعاع قرار میدهد!؟»
