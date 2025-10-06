باقری: صادرات به مواد اولیه و محدود متمرکز شده است

مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بی‌بدیل صادرات در روند توسعه اقتصادی کشور، گفت: صادرات در جهان امروز به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و توسعه کشورها به شمار می‌آید و بسیاری از کشورهای دنیا اثرات آن را به وضوح مشاهده کرده و حتی در رقابت‌های جدی اقتصادی در سطح دولت‌ها قرار دارند.

وی افزود: صادرات نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی عمل می‌کند، بلکه در ارتقای رفاه عمومی و بهبود شرایط معیشتی آحاد جامعه نیز نقشی کلیدی دارد. در واقع، صادرات به عرصه رقابت میان دولت‌ها تبدیل شده است و این رقابت به دلیل فواید متعدد آن برای کشورها، از جمله رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارزش دلاری واردات و صادرات؛ چالش‌ها و فرصتها

باقری در ادامه به مقایسه ارزش دلاری واردات و صادرات کشور اشاره کرد و گفت: مفهوم ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی چهار برابر بیشتر از ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی نشان می‌دهد که ما در حال حاضر به صادرات مواد اولیه و منابع محدود و تجدیدناپذیر متمرکز هستیم.

عضو انجمن صادرکنندگان ایران افزود: این در حالی است که همان مواد اولیه در خارج از مرزهای کشور فرآوری و با استفاده از فناوری‌های جدید تکمیل می‌شوند و مجدداً وارد کشور می‌گردند، به مراتب با هزینه بالاتری. این روند در بلندمدت می‌تواند آسیب‌های جدی به توسعه پایدار کشور وارد کند.

وی ادامه داد: به جای تمرکز صرف بر صادرات مواد اولیه، باید در جهت فرآوری و تکمیل این مواد در داخل کشور تلاش‌های جدی‌تری صورت گیرد. استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تکمیل فرآیندهای تولید می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به واردات باشد.

قدرت بخش خصوصی و عبور از موانع داخلی و بین‌المللی

عضو انجمن صادرکنندگان ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر بخش خصوصی، اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در دهه‌های اخیر، علی‌رغم موانع متعدد داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، توانسته است در بسیاری از صنایع خودکفایی ایجاد کرده و نه تنها وابستگی به واردات را کاهش دهد، بلکه در حال حاضر در مسیر صادرات موفق کالاها قرار گرفته است.

وی افزود: این دستاوردهای مهم نشان می‌دهد که با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع موجود، به ویژه در زمینه‌های مالی و بانکی، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و افزایش صادرات دست یافت. خوشبختانه امروزه شاهد آن هستیم که بخش خصوصی توانسته است با عبور از چالش‌های مختلف، نقشی اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.

لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور

باقری در ادامه به مشکلات موجود در حوزه صادرات و بانکداری اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان، مسائل مربوط به شبکه‌های بانکی، نقل و انتقال ارز و گرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی است. این مشکلات به ویژه در شرایط تحریمی که کشور با آن مواجه است، بیشتر به چشم می‌آید و می‌تواند روند صادرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

وی در پایان تصریح کرد: برای غلبه بر این موانع و تحقق توسعه پایدار در حوزه صادرات، نیازمند اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. اصلاحاتی که به تسهیل فرآیندهای بانکی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت‌های لازم از بخش خصوصی منجر شود.

باقری گفت: تنها در این صورت است که می‌توانیم از ظرفیت‌های عظیم صادراتی کشور بهره‌برداری کنیم و در رقابت‌های جهانی موفق‌تر عمل کنیم.