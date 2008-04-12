تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در پروژه های فناوری اطلاعات

مهندس امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون بیش از دو سال از عمر تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گذرد این در حالی است که همچنان کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات متاثر از عملکرد دولتمردان است و بخش خصوص هنور در سایه است، البته فعالین صنف امیدوارند با درک و شناختی که نسبت به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف بوجود آمده سال 87 سالی پر رونق برای این حوزه باشد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در طی سالهای گذشته بارها و بارها در حوزه فناوری اطلاعات شاهد حضور پررنگ شرکت های دولتی در اجرای پروژه های این حوزه بوده ایم. البته در مواردی سازمان موضع رسمی خود را اعلام و به عملکرد متولیان دولتی اعتراض کرد. تلاش می شود تصدی گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات کاهش یابد.





آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT





رئیس نظام صنفی رایانه ای اضافه کرد: در راستای آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT سازمان در دو زاویه فرهنگ سازی و همچنین پیشنهاد و ارائه طرح فعالیت های خود را متمرکز کرد که در بعد فرهنگ سازی یکی از موضوعات مورد پیگیری بحث کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات بود که در این زمینه اقدامات اجرایی مهمی همچون مشارکت در جلسات دادستانی کل کشور با موضوع حقوق مولفین انجام شد.