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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

سعیدی درگفتگوبا مهر عنوان کرد:

تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در پروژه های فناوری اطلاعات

تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در پروژه های فناوری اطلاعات

رئیس نظام صنفی رایانه ای از تلاش این سازمان برای کاهش تصدی گری دولت در حوزه IT خبر داد.

مهندس امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون بیش از دو سال از عمر تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گذرد این در حالی است که همچنان کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات متاثر از عملکرد دولتمردان است و بخش خصوص هنور در سایه است، البته فعالین صنف امیدوارند با درک و شناختی که نسبت به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف بوجود آمده سال 87 سالی پر رونق برای این حوزه باشد.

 

وی اظهار داشت: متاسفانه در طی سالهای گذشته بارها و بارها در حوزه فناوری اطلاعات شاهد حضور پررنگ شرکت های دولتی در اجرای پروژه های این حوزه بوده ایم. البته در مواردی سازمان موضع رسمی خود را اعلام و به عملکرد متولیان دولتی اعتراض کرد. تلاش می شود تصدی گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات کاهش یابد.


آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT

رئیس نظام صنفی رایانه ای اضافه کرد: در راستای آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT سازمان در دو زاویه فرهنگ سازی و همچنین پیشنهاد و ارائه طرح فعالیت های خود را متمرکز کرد که در بعد فرهنگ سازی یکی از موضوعات مورد پیگیری بحث کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات بود که در این زمینه اقدامات اجرایی مهمی همچون مشارکت در جلسات دادستانی کل کشور با موضوع حقوق مولفین انجام شد.

کد مطلب 661360

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