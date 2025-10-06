سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی یونس الستی، معاون وزیر در توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرام روانبخش به سمت سرپرست اداره کل صمت خوزستان منصوب شد.
در متن حکم انتصاب آمده است: «نظر به تعهد، تجارب ارزنده و سوابق مدیریتی جنابعالی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تا تعیین تکلیف مدیرکل جدید، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان منصوب میشوید. امید است با اتکال به الطاف الهی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی موجود، در هماهنگی با سایر بخشها و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع، در ایفای بهموقع وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»
مهرام روانبخش پیش از این به مدت ۱۶ سال معاون طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بوده است.
