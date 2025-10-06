برگزاری جشنواره «شمیم ریحان» با هدف الگوسازی از دختران توانمند در قم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری که به‌منظور تشریح جزئیات برگزاری جشنواره «شمیم ریحان» در خانه جوان دروازه‌ری قم برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با هدف شناسایی، حمایت و معرفی دختران مستعد و توانمند استان قم طراحی شده تا ظرفیت‌های پنهان بانوان جوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جشنواره «شمیم ریحان» همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز به کار کرده است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از دختران جوان قمی در بخش‌های مختلف این جشنواره نام‌نویسی کرده‌اند که پس از ارزیابی‌های اولیه، ۴۵ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: در آیین اختتامیه جشنواره که روز پنجشنبه با حضور استاندار قم برگزار می‌شود، از ۱۵ نفر برگزیده نهایی تجلیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره تصریح کرد: بازه سنی شرکت‌کنندگان بین ۱۶ تا ۳۰ سال تعیین شده و اقامت در استان قم از شروط اصلی حضور در این رویداد بوده است.

حیدری با اشاره به چشم‌انداز گسترش این طرح در سطح ملی گفت: با هماهنگی دفاتر امور بانوان استانداری‌های سراسر کشور، قرار است در سال آینده جشنواره شمیم ریحان به‌صورت ملی برگزار شود و برگزیدگان استانی در مرحله نهایی ملی مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد جدید جشنواره در توجه به دختران فعال اجتماعی افزود: در این دوره علاوه بر برگزیدگان رسمی، دخترانی که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی محلات مختلف قم از جمله نیروگاه و یزدانشهر فعالیت مؤثری داشته‌اند نیز شناسایی شده‌اند تا تلاش‌های آنان در میدان عمل مورد تقدیر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم بیان کرد: هدف ما صرفاً برگزاری یک جشنواره نیست، بلکه ایجاد یک جریان مستمر برای توانمندسازی و الگوسازی از دختران موفق است و بر همین اساس، مقرر شده از چهره‌های برگزیده جشنواره فیلم‌های کوتاه مستندی تولید شود تا مسیر موفقیت و تجربه‌های آنان برای سایر دختران به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای آموزشی و تشکل‌های مردمی در اجرای این طرح اظهار کرد: مستندهای تولیدی قرار است در نشست‌های گفت‌وگو محور و اکران‌های آموزشی ماهیانه نمایش داده شود تا فضای الگوسازی واقعی در میان دختران جوان شکل بگیرد.

حیدری در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و خودباوری در میان بانوان جوان گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش‌آفرینی زنان در تحکیم بنیان خانواده و امیدآفرینی در جامعه تأکید داشته‌اند و جشنواره شمیم ریحان نیز با همین نگاه طراحی شده است تا دختران قمی باور کنند می‌توانند در همین استان بدرخشند، الگو شوند و سهم مؤثری در آینده کشور ایفا کنند.