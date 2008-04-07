امید آمریکا به پیشرفت در روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،"کریستوفر هیل" پیش از دیدار با همتای کره شمالی خود در سنگاپور به خبرنگاران گفت: ما نباید اجازه دهیم که تاخیر دوباره ای در روند خلع سلاح هسته ای کره بوجود آید.

وی افزود: ما باید پیشرفت های سریعی در این زمینه داشته باشیم.

هیل قرار است روز سه شنبه در سنگاپور با "کیم گوان" نماینده مذاکره کننده کره شمالی دیدار کند.

این درحالی است که آمریکا در روزهای گذشته به طور مرتب از کره شمالی خواسته تا به روند اجرای تعهدات خود در مذاکرات شش جانبه شتاب بیشتری را بدهد.

کره شمالی در 13 فوریه 2007 در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در ازای دریافت 50 هزار تن نفت فعالیت رآکتور هسته ‌ای اصلی خود را تا 14 آوریل متوقف کند. براساس این توافق قرار بود اگر پیونگ یانگ فعالیت هسته ‌ای خود را به طور کامل متوقف کند 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.

با وجود شروع روند توقف فعالیت های هسته ای توسط کره شمالی، واشنگتن پیونگ یانگ را به داشتن برنامه های مخفیانه هسته ای متهم کرده و خواهان اعلام کامل برنامه های هسته ای کره شمالی شده است.