امنیت عراق امنیت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جعفری رئیس حزب الدعوه و نخست وزیر سابق عراق بعد از ظهر دوشنبه با دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره آخرین تحولات عراق گفتگو کرد.

در این دیدار دکتر جلیلی با اشاره به فرصت تاریخی مردم عراق برای بازسازی کشورشان بر حفظ وحدت همه اقشار مختلف مردم عراق تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه بیگانگان خواستار وحدت ملی و دولت مقتدر در عراق نیستندو از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی در عراق استفاده می کنند تاکید کرد امنیت عراق برای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای کمک به امنیت این کشور دریغ نخواهد کرد.

دکتر جلیلی گفت : مردم عراق در سایه وحدت و همدلی دولت و همه گروههای فعال در این کشور باید طعم شیرین پیشرفت در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی را احساس نمایند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در خدمت بازسازی عراق خواهد بود.

ابراهیم جعفری نیز در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت عراق، طرح های در دست اقدام دولت و مجلس این کشور را به اطلاع دبیر شورای عالی امنیت ملی رساند.

جعفری ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران در کمک به مردم و دولت عراق در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به ویژه بعد از سقوط صدام خواهان استمرار این کمک ها شد.

وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران امروز امن ترین کشور منطقه و بلکه نمونه ای کامل از کشور امن در جهان است، این امنیت را مرهون رهبری خردمندانه جمهوری اسلامی ایران و همکاری مردم با دولت و تجربه ارزشمند دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی ایران دانست.

ابراهیم جعفری خواستار استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف شد.