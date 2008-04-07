مقررات جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا برای خبرنگاران رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه مقررات رسانه ای AFC در سال 2008 شرایط ویژه ای دارد و کنفدراسیون فوتبال آسیا، نمایندگان رسانه ای خبری را ملزم به اجرای آن کرده است، لذا ضرورت دارد این قوانین در هنگام برگزاری این مسابقات رعایت شود.

بر پایه این گزارش، در صورت رعایت نشدن قوانین و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه میزبان و فدراسیون مربوطه طبق مقررات کمیته انضباطی برخورد می شود.

این قوانین که توسط روابط عمومی باشگاه سپاهان در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته است را در زیر می خوانید:

1- همراه داشتن ID کارت برای تمامی نمایندگان رسانه های خبری الزامی است.

2- پوشیدن کاور تایید شده از سوی AFC برای عکاسان، تصویربرداران و گزارشگران تلویزیونی الزامی است.

3- ورود نمایندگان رسانه های خبری به محدوده زمین چمن ممنوع است.

4- تصویر برداران و گزارشگران شبکه های تلویزیونی پس از اتمام بازی حق ورود به محدوده زمین چمن را نداشته و برای انجام مصاحبه های کوتاه با بازیکنان و کادر تیم ها، حداکثر به مدت 90 ثانیه می توانند در محل مشخص شده از نیمکت ذخیره تیم ها تا ورودی رختکن اقدام کند.

5- عکاسان نیز اجازه ورود به زمین چمن را نداشته و قبل از شروع مسابقه می توانند جهت تهیه عکس تیمی در امتداد خط طولی زمین قرار گرفته و اقدام به تهیه عکس کنند. همچنین پس از شروع بازی باید پشت دروازه ها مستقر شوند و از حرکت در خط طولی زمین پرهیز کنند.

6- ورود تمامی نمایندگان رسانه های خبری اعم از تصویربرداران تلویزیونی، گزارشگران، عکاسان، خبرنگاران و ... به رختکن تیم ها ممنوع است.

7 - در هنگام انجام کنفرانس مطبوعاتی، تجمع دوربین های تصویربرداری مقابل میز کنفرانس ممنوع است و شبکه های تلویزیونی تنها اجازه دارند میکروفون مربوطه را روی میز کنفرانس قرار دهند.