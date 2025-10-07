استاندار اصفهان جزئیات تعطیلی پنجشنبه ها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست کارگروه منابع انسانی و تحول اداری استان با اشاره به بحث تعطیلی روزهای پنجشنبه‌ها در برخی استانها، جزئیات جدیدی از روند تصمیم‌گیری ملی برای این موضوع را تشریح کرد و گفت: موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها پیش از این توسط برخی استان‌ها اجرا شد، اما سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد این اقدام مطابق قانون نیست.

وی افزود: برای حل این مشکل، قرار بود موضوع در سمینار استانداران مطرح شود تا یک تصمیم واحد و هماهنگ برای تمامی استان‌های کشور گرفته شود؛ که این موضوع توسط هیات دولت به استانداران واگذار شد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها برای استان صنعتی اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت و تجارت ایران مشکلاتی را به همراه دارد و یا با تعطیلی یک روز کاری، اخلال در تعاملات بین‌المللی و هماهنگی با بازارهای جهانی،افزایش بار کاری در سایر روزها و احتمال افزایش حجم کاری روزهای دیگر هفته و عدم رضایت بخشی از فعالان اقتصادی و برخی از بازرگانان و صاحبان صنایع را به دنبال دارد لذا در نهایت استانداری اصفهان، در ترازوی سنجش منافع و مضرات، اولویت را به سلامت عمومی و حفظ محیط‌زیست داد و دور کاری ادارات را مورد تصویب قرار داد .

وی با اشاره به اینکه طرح دورکاری در روزهای پنج‌شنبه تا پایان سال ۱۴۰۴ تصویب شد، گفت:بر این اساس، از این هفته، کارمندان ادارات استان می‌توانند روزهای پنج‌شنبه را به صورت دورکاری فعالیت خود را ادامه دهند. جمالی‌نژاد اضافه کرد:همچنین، به منظور جبران ساعات کاری، ساعت حضور کارمندان در ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ تعیین شد.

استاندار اصفهان بیان کرد:این تصمیم پس از تشکیل کمیته‌ای مشترک بین استانداری و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط بررسی همه جانبه معایب و مزایا اتخاذ شده است.

جمالی نژاد تاکید کرد :دستگاههای خدماتی ،امدادی و شبانه روزی از این طرح مستثنی خواهند بود، در نهایت این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری و ساماندهی ناترازی انرژی،کاهش آلودگی هوا،رونق بخشیدن به حوزه گردشگری و تقویت بنیان خانواده و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر صورت گرفته است.