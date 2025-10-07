سرهنگ خورشاد: محموله بزرگ مرغ فاقد مجوز در خروجی ساری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سامع خورشاد عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از کشف یک محموله بزرگ ۱۷ تنی مرغ زنده فاقد مجوز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در یک گشت مشترک ویژه در خروجی شهرستان ساری خبر داد.

وی گفت: شب گذشته و در جریان یک گشت مشترک با حضور ماموران پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در محدوده سه راه تاکام، چهار دستگاه خودروی حامل مرغ زنده فاقد مجوز شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: این محموله شامل حدود ۱۷ تن مرغ زنده بود که قصد انتقال غیرمجاز به استان تهران را داشت که پس از توقیف، مرغ‌ها به کشتارگاه منتقل و فرآوری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران تاکید کرد: از این محموله حدود ۱۲ تن گوشت مرغ به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به دست آمد که برای توزیع در فروشگاه‌های سطح شهر ساری، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، ارسال شده است.