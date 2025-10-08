محمدی: ۸ هکتار از مراتع پای قله دماوند دچار حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی افزود: شعله‌های آتش از دیشب از مراتع منطقه ملار زبانه کشید و گرمای هوا و همزمانی وزش باد باعث گسترش آتش سوزی شده بود.

وی با بیان اینکه گروه‌های اطفای حریق به همراه نیروهای بسیج و مردمی بلافاصله اقدام به خاموش کردن آتش کردند، ادامه داد: ۹۸ درصد حجم آتش تاکنون خاموش شده است و تلاش برای مهار کامل آتش ادامه دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: در فضای مجازی حجم این حریق ۱۵ تا ۲۰ هکتار هم اعلام شد که کذب است و در این حریق ۸ هکتار از پوشش گیاهی منطقه که عمدتا گون بودند در آتش سوخت.



۳۰ هکتار از مراتع پایین دست ارتفاعات قله دماوند در محدوده پارک ملی لار نیز دوم شهریور ماه امسال طعمه حریق شده بود.