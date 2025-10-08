عزیزان: تولید مرغ در ایلام ۳ برابر نیاز استان است

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تولید مرغ گفت: تولید مرغ استان بین دو و نیم تا سه برابر نیاز مصرف داخلی است و عرضه کافی برای ایجاد آرامش در بازار انجام شده است.
با این حال، برخی کشتارگاههای استان طی ماههای اخیر از کمبود مرغ خبر دادهاند. بررسیها نشان میدهد بخشی از این کمبود ناشی از خروج غیرقانونی مرغ زنده از استان به سمت استانهای همجوار است؛ مناطقی که قیمت مرغ زنده در آنها تا ۱۰ هزار تومان در هر کیلو بیشتر از ایلام بوده است.
روز گذشته مأموران پلیسراه شباب در محور ایلام–کرمانشاه، دو خودروی حمل مرغ زنده را که قصد خروج غیرمجاز از استان داشتند توقیف کردند. قرار بود محمولههای کشفشده به کشتارگاه مانشت ایوان ارسال شود، اما این وعده عملی نشد و به گفته مسئولان کشتارگاه، این موضوع موجب ضرر و زیان ۱۱۰ میلیون تومانی به آنها شد.
عزیزان در خصوص اقدامات صورتگرفته برای برخورد با دلالان گفت: عاملان شناسایی و به تعزیرات معرفی شدند و تعزیرات نیز مجازات قانونی را برایشان در نظر گرفت.
وی تأکید کرد: روند نظارت بر بازار مرغ و برخورد با خروج غیرقانونی این محصول از استان ادامه خواهد داشت تا آرامش پایدار در بازار حاکم شود.
