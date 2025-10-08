چشمه خاور: ۵.۷ میلیون مسافر از مرز مهران تردد کردند

سید زاهدین چشمهخاور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از مجموع آمار تردد، ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۷ نفر ورود مسافر ایرانی و ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۶۸۴ نفر خروج مسافر ایرانی ثبت شده است.
وی بیان کرد: همچنین در همین مدت ۵۰۷ هزار و ۳۷۹ نفر من مسافر خارجی ورود و ۴۰۶ هزار و ۲۷۹ نفر خروج اتباع خارجی از این پایانه مرزی انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت مرز مهران در جابهجایی مسافران، بهویژه در ایام اربعین حسینی، افزود: این آمار نشاندهنده نقش کلیدی ایلام و مرز مهران در تسهیل سفرهای بینالمللی و داخلی بوده و عملکرد مطلوب زیرساختهای راهداری و حملونقل جادهای استان را تایید میکند.
چشمهخاور خاطرنشان کرد: این حجم بالای تردد، نیازمند تقویت خدمات پشتیبانی، تجهیز پایانهها و برنامهریزی دقیق برای مدیریت سفرها در نیمه دوم سال است تا کیفیت و امنیت جابهجایی برای زائران و مسافران تضمین شود.
نظر شما