به گزارش خبرنگار مهر، رضوان امامدادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط کنونی جامعه حساس بوده بنابراین باید زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی با همکاری رسانهها و فعالان عرصه فضای مجازی فراهم شود.
وی افزود: اطلاع رسانی مراسمها و همایشها در سطح شهرستان به همکاری رسانهها نیاز دارد تا مردم در جامعه از اتفاقات و برنامههای سطح شهر مطلع شوند همچنین در موضوع پدافند غیرعامل نیاز است محتوای با کیفیت تولید شده و توسط رسانهها در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان تصریح کرد: خبرنگاران و فعال فضای مجازی باید در خصوص نحوه انتشار تبلیغات توجه لازم داشته باشد چرا که برخی افراد اقدام به معرفی کالا و خدمات خود در سطح فضای مجازی و به ویژه کانالهای خبری میکنند.
امامدادی خاطرنشان کرد: مدیران کانالها و سایتهای خبری جهت اطلاع از مجاز بودن تبلیغ، ضرورت دارد که قبل از درج از داشتن مجوز فعالیت افراد اطمینان حاصل کنند.
وی بیان کرد: صرفا کانونهای تبلیغات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد میتوانند تبلیغات انجام دهند، برای درج تبلیغات باید مشخصات دقیق ارائه شده و از تبلیغ برای غیر این موارد پرهیز گردد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اردستان یادآور شد: تبلیغ مواد غذایی یا تولیدات خانگی بدون مجوز بهداشت به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی میتواند زیان بار باشد، همچنین جهت معرفی موسسات، آموزشگاهها و کسب و کارها با نهادهای مرجع صدور مجوز هماهنگی صورت بگیرد.
