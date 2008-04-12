210 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی به کشت گندم اختصاص یافت

غلام خدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: 70 هزار هکتار از این اراضی گندم آبی و 140 هزار هکتار گندم دیم است که در صورت بارندگی به موقع حدود 480 هزار تن محصول از این مزارع برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته کشاورزان استان 480 هزار تن گندم تولید کردند، یادآور شد: برای ایجاد تولید پایدار در سال جاری کار آبیاری زود هنگام و مبارزه با آفات همچنین استفاده از ریزمغزی ها و ارائه توصیه های فنی با همکاری مروجان و 132 مهندس ناظر کشاورزی در مزارع استان در حال اجراست.

خدرایی با تاکید بر اهمیت مبارزه با علف‌های هرز و آفت گندم گفت: کار کود پاشی با استفاده از کودهای ریزمغزی ‌ها در مزارع آبی انجام شده است و در مزارع دیم نیز کشاورزان با کسب اطلاعات هواشناسی کودپاشی می کنند.