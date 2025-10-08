نعمتی:ثبت نام دانشجویان علمی کاربردی ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نعمتی روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مسئول دانشگاه علمیکاربردی استان ایلام، با قدردانی از خدمات احمدی رئیس سابق دانشگاه، گفت: ایشان بیش از سه سال با تمام توان، تجربه و حتی از وقت و زندگی شخصی خود برای ارتقای این مجموعه تلاش کردند و امروز این مسئولیت به دکتر شیرخانی سپرده میشود تا با همان روحیه خدمتگزاری، دانشگاه را به تراز عالی برساند.
وی با اشاره به گستردگی مأموریت دانشگاه علمیکاربردی در سراسر کشور افزود: استان ایلام با بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو در مراکز علمیکاربردی، یکی از استانهای پرجمعیت در حوزه آموزش مهارتی است و این حجم فعالیت تنها با کمتر از ۸۰ نیروی انسانی در سطح استان مدیریت میشود که نشاندهنده بهرهوری بالای این مجموعه است.
نعمتی با بیان اینکه دانشگاه علمیکاربردی با بودجهای بسیار محدود، خدمات گستردهای به جامعه ارائه میدهد، اظهار داشت: در حالی که برخی دانشگاهها با بودجههای چندین برابر جمعیتی مشابه را پوشش میدهند، دانشگاه علمیکاربردی توانسته با کمترین هزینه، بیشترین خدمت را به کشور ارائه دهد؛ نقشی بیبدیل در تحقق مسئولیت اجتماعی و تربیت نیروی کارآمد.
وی از افزایش ۱۰ درصدی ثبتنام دانشجویان در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مراکز علمیکاربردی کشور ثبتنام کردهاند و این رشد نشان میدهد جامعه به اهمیت آموزشهای مهارتی و کاربردی پی برده است. همچنین بیش از ۴۰ هزار مدرس فعال در مراکز کشور مشغول به کار هستند که در فراخوان اخیر سه هزار نفر دیگر به این مجموعه اضافه میشوند.
معاون آموزشی دانشگاه علمیکاربردی کشور در پایان تأکید کرد: این دانشگاه باید همچنان منعطف، چابک و پاسخگو به نیازهای بازار کار باقی بماند و تلاش خواهد شد با حفظ استقلال مراکز، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساختهای مهارتآموزی، مسیر خدمترسانی آن تقویت شود.
