ترفندجدیدنامزدهای انتخابات آمریکا/ ناامنی خاورمیانه نتیجه سیاستهای بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در مقاله ای به قلم"عبدالرحیم صابر" نویسنده مغربی الاصل با اشاره به دروغ پراکنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با هدف کسب آراء اعلام کرد: با این حال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حل مناقشه اسرائیلی- فلسطینی را درهاله ای ازابهام قرار داده است.

وی افزود: کشمکشهای سیاسی "باراک اوباما" و "هیلاری کلینتون" نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره اسرائیل،سبب سردرگمی داخلی درمیان اقلیتها در این کشور شده است .



صابر با بیان اینکه ما نباید شتاب زده درباره اظهارات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا قضاوت کنیم تصرح کرد: سئوال درباره میزان جدیت رئیس جمهوری آتی آمریکا در برخورد با مسئله فلسطین و نیز تلاش برای دستیابی به راه حلی طبق قوانین بین المللی از جمله مسائل مهم فرا روی رئیس جمهور آتی این کشوراست به ویژه اینکه ما درآستانه کناررفتن نئومحافظه کاران از کاخ سفید هستیم . همانهایی که با فراهم نمودن بستر جنگ و درگیری، منطقه خاورمیانه را به آشوب و ناامنی کشاندند وهیچ کس نمی داند اوضاع منطقه پس ازرفتن حاکمان کنونی کاخ سفید و درراس آن جرج بوش چگونه خواهد بود.



این نویسنده مغربی الاصل افزود: سناتوراوباما تاکنون پیروزیهای تبلیغاتی خود را از طریق دنباله روی از سیاست کلینتون و استفاده از تمام امکانات و به حاشیه راندن و ترساندن اقلیتهای آمریکا کسب کرده است.



در ادامه این مطلب آمده است : به نظر می رسد سیاست وحشت افکنی اوباما تا حد زیادی به ویژه پس از پخش برنامه تلویزیونی وی درکلیسا موفقیت آمیز بوده است. اوباما دراین برنامه سیاست بیماردولت آمریکا را عامل اصلی مشکلات کنونی سال جاری در این کشور دانست و گفت : دولت آمریکا نیز دربرابرحمایت از سیاست اسرائیل و نادیده گرفتن مشکلات ملت فلسطین مسئول است، چون به اعتقاد وی این عوامل منجر به بی ثباتی و ناامنی درمنطقه شده است .



نویسنده این مقاله با اشاره به دروغ پراکنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با هدف کسب آرای رای دهندگان افزود: اظهارات باراک اوباما درباره کارنامه سیاه آمریکا دراقدامات نژادپرستانه و نظام برده داری و تداوم سیاست به حاشیه راندن نسل های متعدد سیاه پوستان با هدف پیچاندن این صفحات تاریک صورت گرفت .



صابربا تاکید برضرورت تامل درباره اظهارات اوباما یاد آور شد: معمولا سخنرانی نامزدهای ریاست جمهوری و اعضای کنگره آمریکا،همیشه درجهت تلاش برای جلب اطمینان یهودیان درآمریکا و ابرازحمایت نامزد انتخابات ازرژیم اسرائیل و کمک به این رژیم با هدف جلب حمایت و کسب آراء یهودیان بوده و این چیز جدیدی نیست و همیشه در تاریخ انتخابات آمریکا برای کسب آرای یهودیان این اقدامات صورت می گیرد .



نویسنده این مقاله افزود: درآمریکا نامزدهایی هستند که از این گونه سخنرانیها برای جلب دوستی آمریکاییهای آفریقایی الاصل استفاده می کننده همانطوری که بیل کلینتون خودش را اولین رئیس جمهور سیاهپوستان و اقلیتهای آمریکا معرفی کرد .



وی با اشاره به اقدام سناتورهیلاری کلینتون برای استفاده از تمام ابزارو امکانات با هدف کنارزدن سناتوراوباما تصریح کرد: ترفند اتهام زدن به نامزد حزب(دموکرات) به بهانه سخنرانی ضد اسرائیلی کلینتون بسیارخطرناک تلقی می شود.

این نویسنده مغربی با بیان انکه اوباما، مشکلات منطقه را نتیجه تعصبات مذهبی می داند، افزود: این موضوع ساده ای نیست، بلکه واقعیتی است که بخشی ازمشکلات منطقه محسوب می شود که همه آنها نتیجه حمایتهای کورکورانه ازسیاست اسرائیل است و بدون شک این دیدگاهی ساده درباره این مشکلات به شمار می رود .



به گزارش مهر،وی درپایان مقاله خود نوشت : با این حال سخنرانی های تبلیغاتی، ضرورتا دیدگاهها و رویکردهای سیاسی هر نامزد را بیان نمی کند، اما اتهام زنی کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اوباما (رقیب دموکراتش)یکی از ترفندهای دموکراتها برای کسب آراء است علاوه بر آن این اقدامات نشانگرادامه سیاست کاخ سفید در راستای دروغ پراکنی و در پیش گرفتن سیاست رعب و وحشت برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات درباره حقوق بشر و قوانین بین المللی است.