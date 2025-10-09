حاجی بابایی: بودجه وزارت آموزش و پرورش ۵۰ همت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح پ۳در جمع فرهنگیان دهلران با انتقاد از اجرای ناقص رتبه‌بندی گفت: ایرادهای بنی‌اسرائیلی و تأخیر ۱۴ ماهه باعث نارضایتی فرهنگیان شده است.

وی با گلایه از روند اداری موجود افزود: چرا باید فرهنگیان برای افزایش امتیازات خود نامه از کمیته امداد بیاورند؟ باید این مسئله را از نظر مالی حل کنیم، نه اینکه معلمان را گرفتار بروکراسی‌های عجیب کنیم.

حاجی‌بابایی ادامه داد: نمایندگان مجلس پای کار هستند، اما اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی ناقص بازنشستگان موجب نارضایتی شد، در حالی‌که بودجه آن پیش‌تر تأمین شده بود.

وی همچنین از افزایش ۵۰ همت بودجه آموزش و پرورش برای بهبود معیشت فرهنگیان خبر داد و در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت:آقای پزشکیان! اگر می‌خواهید نامتان در تاریخ بماند، باید معلمان را قله‌نشین کنید و عزت را به آنان بازگردانید.