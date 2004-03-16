88 درصد جوانان معتقدند تمدن ايراني با فرهنگ اسلامي آميخته است

به گزارش خبرگزاري "مهر" نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد 89 درصد از جوانان كشورمان به ايراني بودن خود افتخار مي كنند و 88 درصد از آنان اعتقاد دارند فرهنگ و تمدن ايران در مقايسه با ساير تمدنها حرفهاي مهمي براي گفتن دارد.

اين گزارش مي افزايد: نتايج حاصل از اين پژوهش كه توسط سازمان ملي جوانان و با استفاده از نظرات جواناني از تمامي 28 استان كشور انجام شده است نشان مي دهد 79 درصد از جوانان ايراني ، ميهن دوستي را مخالف اعتقادات ديني نمي دانند و 88 درصد از آنان معتقدند تمدن ايراني با فرهنگ اسلامي آميخته است.

همچنين 85 درصد از جوانان شركت كننده در اين نظر سنجي اعلام داشته اند كه شنيدن سرود ملي و برافراشته شدن پرچم ايران احساسات آنها را بر مي انگيزد و آنها را به وجد مي آورد و 87 درصد از جوانان نيز بيان داشته اند كه علاقه آنها به ميهن به عملكرد حكومتها بستگي ندارد و در همه حال به ايران عشق مي ورزند.

يافته هاي پژوهشي سازمان ملي جوانان همچنين نشان مي دهد بيش از سه چهارم از جوانان ايراني هموطنان خود را جوانمرد و پاكدامن مي دانند.

گفتني است 91 درصد از جوانان ايراني شركت كننده در اين نظر سنجي راه ايمن شدن كشور در مقابل دشمنان را دسترسي به عاليترين سطوح علمي و صنعتي توصيف كرده اند.