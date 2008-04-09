کسر نمره رساله دکتری در اثر طولانی شدن دوره تحصیل ممنوع شد

طول دوره تحصیل در دوره دکتری

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای عالی برنامه ریزی با توجه به برداشتهای متفاوت دانشگاههای مجری دوره دکتری از ماده 10 آئین نامه دوره دکتری مصوب مجلس و تبصره آن، مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری را چهار سال مقرر کرد که در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی مربوط می تواند تا دو نیمسال نیز افزایش یابد.

وضعیت دانشجویانی که طول دوره تحصیل آن بیش از مدت مجاز شود

وی اظهار داشت: علاوه بر آن در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اراده خود و یا بروز مشکلات غیرقابل پیش بینی به تشخیص استاد راهنما، در مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، کمیسیون موارد خاص دانشگاه به درخواست و با حضور استاد راهنما وضعیت دانشجو بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت فعالیتهای علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل وی تصمیم گیری می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بدین ترتیب مدت مجاز تحصیل هر دانشجوی دوره دکتری با توجه به ماده 10 آئین نامه دکتری و تبصره آن تعیین می شود و انجام هیچگونه اقدام بازدارنده دیگری بر مصوبات گروه آموزشی و کمیسیون موارد خاص، مانند کسر نمره رساله دکتری با توجیه جلوگیری از طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو مجاز نیست.

وی اظهار داشت: در عین حال دانشجو موظف است، حداقل یک ماه قبل از سنوات تحصیلی، رساله خود را که به تأیید استاد راهنما رسیده است، برای طی مراحل دفاع به گروه آموزشی تحویل دهد.

مراحل اداری دفاع از پایان نامه جزء سنوات محسوب نمی شود

خالقی یادآور شد: چنانچه دفاع از رساله صرفا به دلیل طولانی شدن مراحل اداری و نه به دلیل ضرورت انجام اصلاحات علمی، بیش از یک ماه به طول بیانجامد، مدت مازاد جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

معاون آموزشی وزارت علوم چندی پیش در گفتگو با مهر، ضمن بیان مدت زمان مجاز برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد بر اساس آئین نامه جدید، از ممنوعیت کسر نمره پایان نامه به دلیل طولانی شد زمان تحصیل توسط مراجع دانشگاه خبر داد و گفت: سایر مراجع دانشگاه حق تغییر در نمره ای که با توجه به کیفیت پایان نامه و مدت زمان دفاع توسط هیئت داوران به دانشجو اختصاص می یابد را ندارند.