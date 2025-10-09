به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز پنجشنبه در آیین افتتاحیه ساختمان شورایعالی قرآن لرستان، اظهار داشت: این جلسه، محفلی مبارک و نورانی است که با حضور قاریان، حافظان و همه کسانی که بهنوعی با قرآن، عترت و نماز مرتبط هستند برگزار شده است، قرآن کتاب دانایی و توانایی است، هم برای دانستن و هم برای عملکردن، هر مقدار معرفت ما نسبت به قرآن افزایش یابد و انس و عمل ما به آن بیشتر شود، به همان میزان نیز دانا و توانا خواهیم شد.
نقشه راه فعالیتهای قرآنی در لرستان تدوین میشود
وی افزود: امروز در استان لرستان جمعی از اهلفن و متخصصان قرآنی گرد هم آمدهاند. اگر گذشته را مرور کنیم، خواهیم دید که نسبت به سالهای قبل گامهای بلندی برداشتهایم. اکنون در بسیاری از روستاها افرادی وجود دارند که قرائت قرآن را بهخوبی انجام میدهند، درحالیکه درگذشته چنین نبود. این پیشرفت حاصل تلاش شما اساتید، قاریان و همراهی دستگاههای اجرایی است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به وضعیت قرآنی کشور در اوایل انقلاب اسلامی، گفت: در نخستین حج بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای معرفی قاریان شیعه در میان مسلمانان جهان، بهسختی میتوانستیم افرادی در تراز بینالمللی پیدا کنیم؛ اما امروز در مسابقات داخلی و بینالمللی، قاریان ایران اسلامی موفقیتهای چشمگیری کسب میکنند. البته هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم و باید برای پر کردن این فاصله تلاش کنیم.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه برای ارتقای سطح فعالیتهای قرآنی نیازمند برنامهریزی دقیق هستیم، تصریح کرد: این پیشرفت نیازمند همت اساتید، مربیان و حمایت دستگاههای اجرایی است، از سازمان برنامهوبودجه گرفته تا نهادهای فرهنگی، چند سال پیش جلسهای در حسینیه برگزار شد و قرار بود نقشه راه فعالیتهای قرآنی تدوین شود، اما به دلیل اختلافنظرها نتیجه مطلوب حاصل نشد. اکنون که مسئولیت شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده است، مقرر شد با جمعآوری نظرات اساتید و فعالان قرآنی، نقشه راهی جامع در رشتههای مختلف تدوین شود.
ظرفیتهای بالای لرستان در حوزه قرآن
وی ادامه داد: در این نقشه راه باید مشخص شود که اکنون در چه جایگاهی هستیم و در سالهای آینده به چه اهدافی میخواهیم برسیم، مثلاً در سال اول، دوم و سوم چه میزان رشد پیشبینی میشود و اعتبار لازم برای تحقق آن چگونه تأمین خواهد شد. با اجرای این نقشه راه میتوانیم شاهد رشد، تحول و جهش در فعالیتهای قرآنی استان باشیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: ما منتظر دریافت نقشه راه هستیم تا مشخص شود کدام دستگاهها وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند و کدامیک با کمکاری یا موانع مواجهاند. برخی نهادها دانایی لازم را ندارند و برخی دیگر دانا هستند؛ اما توانایی اجرای آن را ندارند. باید دانایی و توانایی را در کنار هم در فعالیتهای قرآنی استان محقق کنیم.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای بالای لرستان در حوزه قرآن، بیان داشت: ظرفیت خالی در استان بسیار است، هرچند در سطح استانی شاهد کسب رتبههایی هستیم، اما در مسابقات کشوری و ملی هنوز به تراز مطلوب نرسیدهایم. لازم است شورایعالی قرآن و شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی با برنامهریزی دقیق، زمینه ارتقای رتبههای قرآنی استان را در سطوح ملی و بینالمللی فراهم کنند.
لزوم گسترش فرهنگ قرآنی بهصورت عمومی و همگانی
وی افزود: از سوی دیگر، گسترش فرهنگ قرآنی باید بهصورت عمومی و همگانی در جامعه دنبال شود، بهگونهای که اقشار مختلف مردم، اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها، با قرآن انس بگیرند و در مسیر قرائت، حفظ و عمل به آن گام بردارند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت ایجاد پایگاههای قرآنی در شهرهای مختلف استان تصریح کرد: باید در شهرستانها مکانهایی برای اجتماع و فعالیتهای قرآنی فراهم شود تا اساتید، حافظان و قاریان بتوانند فعالیتهای خود را بهصورت منسجم پیگیری کنند.
حجتالاسلام شاهرخی، بیان داشت: امیدوارم باهمت مضاعف شما فعالان قرآنی و پشتیبانی مسئولان، بتوانیم از این میراث بیست و سهساله رسول اعظم (ص) که بهصورت قرآن کریم در اختیار ما قرار گرفته، بیشترین بهره را در جهت گسترش دانایی و توانایی در جامعه اسلامی ببریم.
