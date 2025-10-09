به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوند امروز پنج‌شنبه در جریان بازدید میدانی از نانوایی‌های خرم‌آباد، اظهار داشت: در این بازدید کیفیت نان تولیدی و وزن چانه‌ها، نحوه خدمات‌رسانی نانوایان به شهروندان و رعایت اصول بهداشتی در محیط نانوایی موردبررسی قرار گرفت.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب برخی واحدهای خبازی، عنوان کرد: در جریان این بازدیدها، برای شش واحد خبازی متخلف به دلیل کم‌فروشی، عدم ارائه کارتکس آرد تحویلی، رعایت‌نکردن ساعت پخت و تعطیلی خودسرانه، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی خرم‌آباد، تأکید کرد: نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف اصلی، ارتقای کیفیت نان و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان عزیز است.