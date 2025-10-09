  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف خرم‌آباد

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف خرم‌آباد

خرم‌آباد - سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی خرم‌آباد از تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوند امروز پنج‌شنبه در جریان بازدید میدانی از نانوایی‌های خرم‌آباد، اظهار داشت: در این بازدید کیفیت نان تولیدی و وزن چانه‌ها، نحوه خدمات‌رسانی نانوایان به شهروندان و رعایت اصول بهداشتی در محیط نانوایی موردبررسی قرار گرفت.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب برخی واحدهای خبازی، عنوان کرد: در جریان این بازدیدها، برای شش واحد خبازی متخلف به دلیل کم‌فروشی، عدم ارائه کارتکس آرد تحویلی، رعایت‌نکردن ساعت پخت و تعطیلی خودسرانه، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی خرم‌آباد، تأکید کرد: نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف اصلی، ارتقای کیفیت نان و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان عزیز است.

کد خبر 6617245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها