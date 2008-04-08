علیرضا موذن زاده معاون علمی مجمع بزرگداشت شهدا و ایثارگران دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پنج شهید گمنام که همزمان با اربعین حسینی در 9 اسفند ماه سال 86 در دانشگاه علم و صنعت ایران آرام گرفتند تحت عنوان شهدای اربعین نامیده شدند و اکنون چهل روز از دفن این شهدا گذشته و اربعین شهدا با عنوان اربعین شهدای اربعین در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

این مراسم همزمان با سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی، شهید علی صیاد شیرازی و شهید یزدان پرست در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار و خانواده شهید یزدان پرست از شهدای دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در اربعین شهدای گمنام حضور دارند.

پیکر پنج شهید گمنام همزمان با اربعین حسینی در سال 86 از مسجد النبی نارمک به سمت دانشگاه علم و صنعت ایران تشییع و در دانشگاه علم و صنعت آرام گرفتند.