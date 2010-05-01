به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "صلاح البردویل" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در گفتگو با خبرنگاران در غزه اظهار داشت: جنبش حماس با از سرگیری مذاکرات سازش با اسرائیل چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مخالف است و آن را اقدامی بیهوده و عبث می داند.

وی تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری مذاکرات سازش را در شرایطی که رژیم صهیونیستی به یهودی سازی قدس، آواره کردن فلسطینی ها، تکمیل دیوار حائل، توسعه شهرک ها و محاصره غزه ادامه می دهد، محکوم کرد.

بردویل با بیان اینکه چنین مذاکراتی برای ملت فلسطین نتایج منفی به همراه خواهد داشت به کشورهای عربی به خاطر چراغ سبز نشان دادن به تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری مذاکرات سازش هشدار داد.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از ازسرگیری مذاکرات سازش به صورت غیرمستقیم میان مقامات رژیم صهیونیستی و فلسطینی طی هفته آینده خبر داده است.

در حالی صحبت از آغاز دوباره مذاکرات سازش به میان می آید که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهد و اخراج تعداد بیشتری از آنها را در دستور کار قرار داده است.