مقاومت حماس رژیم صهیونیستی را مجبور به مذاکره کرد

به گزارش خبرنگار مهر؛حجتالاسلام محمدتقی کرامتی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت و فضیلت نماز جمعه اظهار کرد:حضور در این فریضه را حرکتی مؤثر در سرنوشت آخروی و اجتماعی خواند و به نقل از روایتی از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) گفت که خداوند برای چند گروه ضمانت الهی قرار داده است و از جمله کسانی که از منزل حرکت میکنند تا در نماز جمعه شرکت کنند، مورد رحمت و پاداش ویژهای خواهند بود.
وی افزود: نماز جمعه نباید تنها همچون یک نماز ظهر معمولی تلقی شود، بلکه باید با انگیزهای قوی و دلهایی استوار اقامه شود تا آثار فردی و جمعی آن در جامعه آشکار گردد.
به گفته وی:گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله اشرفی اصفهانی(ره)یکی از پیشگامان اقامه نماز جمعه در کشور، از نقش تعیینکننده شخصیتهای دینی و علمی در تحکیم باورهای مردم و ایجاد مشروعیت اجتماعی یاد کردوچنین الگوهایی با خلوص و عمل صالح، تأثیری عمیق و پایدار بر جامعه داشتهاند و شایسته تبیین و الگوگیری هستند.
امام جمعه گلپایگان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی با وجود استفاده از بمباران، موشکباران، تخریب گسترده و زیر پا گذاشتن تمامی قواعد انسانی و بینالمللی، نهتنها نتوانست حماس را نابود کند، بلکه امروز مجبور شده در میز مذاکره حماس را بهعنوان طرف اصلی بپذیرد.
حجتالاسلام کرامتی با بیان اینکه اگر حماس نابود شده بود، چگونه امروز با اقتدار شروط خود را مطرح میکرد، گفت: حماس با اقتدار و با حمایت همه گروههای جهادی و ملت فلسطین، تصمیمگیر اصلی برای آینده این کشور است و این یک موفقیت راهبردی بزرگ برای مقاومت محسوب میشود.
وی با اشاره به شدت و حجم حملات دشمن به نوار غزه تاکید کرد: این حملات خشونتآمیز و تخریبگر از نظر ابعاد و شدت در بین جنگهای اخیر بینظیر بوده، اما مقاومت مظلومانه و جانانه مردم و گروههای مقاومت در برابر گرسنگی، تشنگی، بیماری و سایر رنجها نشان داد که این مقاومت توانایی اولیه و مرگباری برای وارد آوردن ضربه به دشمن دارد.
وی خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت و حماس امروز نه تنها بهعنوان یک ظرفیت نظامی بلکه بهعنوان یک بازیگر مشروع در عرصه سیاست و روابط بینالملل نقشآفرینی میکند.
