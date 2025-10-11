  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مهر ۱۴۰۴

بررسی روند اجرای ۵ پروژه عمرانی در دشتی با حضور استاندار بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر به همراه فرماندار دشتی از روند اجرای پنج پروژه عمرانی در شهرستان دشتی بازدید کرد.

