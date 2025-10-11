https://mehrnews.com/x39grg ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۱ کد خبر 6618148 استانها بوشهر استانها بوشهر ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۱ بررسی روند اجرای ۵ پروژه عمرانی در دشتی با حضور استاندار بوشهر بوشهر- استاندار بوشهر به همراه فرماندار دشتی از روند اجرای پنج پروژه عمرانی در شهرستان دشتی بازدید کرد. دریافت 24 MB کد خبر 6618148 کپی شد مطالب مرتبط 28 درصد معادن استان بوشهر در دشتی است/ مجوز 85 معدن با اشتغال 1600 نفر صادر شد ۸۷ درصد نیروگاههای استان بوشهر در دشتی احداث شده است ۹۵ درصد نشاء استان در دشتی تولید میشود برچسبها بوشهر دشتی استاندار بوشهر
نظر شما