موفقیت دو دونده ایران در مسابقات دوومیدانی آزاد مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رضا بوعذار و امیر پیاهو دو دونده تیم ملی ایران از 22 اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی دوومیدانی در شهر کوالالامپور به تمرینات اختصاصی می پردازند، روز گذشته در یک دوره مسابقه آزاد داخلی در این کشور شرکت کرده وموفق به دریافت سه مدال طلا شدند.

مسابقات دوومیدانی آزاد کوالالامپور با حضور دوندگان برتر کشور میزبان و دوومیدانی کاران حاضر در کمپ فدراسیون جهانی به مدت یک روز برگزار شده است.

رضا بوعذار دونده دوی 400 متر ایران در مسابقه ای که روز دوشنبه 19 فروردین ماه در پایتخت مالزی انجام شد با رکورد 48 ثانیه و 13 صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید.

امیر پیاهو دیگر ملی پوش ایرانی حاضر در مسابقات مالزی در ماده 200 متر با زمان 21 ثانیه و 50 صدم ثانیه و در دوی 100 متر با زمان 10 ثانیه و 57 صدم ثانیه به مقام اول دست یافت.