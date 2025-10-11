پیروزی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: اکنون پس از دو سال نبرد با متجاوزان صهیونیست و تقدیم هزاران مبارز شهید، پایگاه اجتماعی حماس نزد مردم غزه و کل فلسطین، ارتقا یافته و مردم غزه حامی حماس و سلاح حماس هستند و میدانند که به آتشبس صهیونیستها اعتباری نیست بنابراین باید از سلاح مقاومت که برای آنها عزت و اعتبار است، حمایت کنند.همین حفظ سلاح توسط حماس پس از آتشبس، برای صهیونیستها به منزله شکست است؛ شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی جایی رقم خورد که تن به آتشبس دادند و در عین حال، سلاح حماس نیز باقیماند.
امتیازات دردناک
مئیر جاودانفر، تحلیلگر صهیونیست به این شکست استراتژیک اعتراف کرد و در مصاحبه با اینترنشنال رسانه موساد گفت: اسرائیل با دادن امتیازات دردناک مجبور به پذیرش آتشبس شد! حماس نابود نخواهد شد؛ سلاح در دست حماس باقی میماند و اسرائیل با دادن امتیازات قابل توجه و دردناک مجبور شد با آتشبس موافقت کند.رویاهای برباد رفته؛ این واکنش رسانه عبری هاآرتص به توافق آتشبس بود. هاآرتص در این واکنش خود ضمن اشاره به حفظ سلاح نزد حماس و شکست پروژه خلع سلاح حماس، به سرشکستگی وزرای افراطی دولت نتانیاهو همچون بنگویر و اسموتریچ اشاره میکند؛ وزرایی که میگفتند زمانی در غزه آتشبس میشود که تکتک مبارزان حماس کشته شده باشند! آنچه واضح و مبرهن است این است که غزه، پس از دو سال آتش و ویرانی، حالا طعم آتشبس را چشیده و این امر نه به لطف طرح ترامپ، بلکه بهخاطر پایداری مردمی تحقق یافته که زیر آوار هم، تسلیم نشدند! این توافق، امضای شکست اسرائیل و پیروزی اراده مردم غزه و سلاح مقاومت است.
شکست تمامعیار برای بیبی
توافق آتشبس بین رژیم صهیونیستی و حماس یک شکست تمامعیار برای نتانیاهو است؛ نتانیاهویی که به چیزی جز نابودی مقاومت، کوچاندن مردم و اشغال غزه فکر نمیکرد، از آزادی اسرا با ابزار زور سخن میگفت و به همراه ترامپ برای سلطه خارجی بر غزه و تبدیل آن به ریویرا نقشه میکشید، حالا آتشبس را در حالی پذیرفته است که با ایستادگی مردم، پاکسازی قومیتی ناکام ماند و طرح کوچ اجباریاش شکست خورده است؛ حماس مسلح را همچنان بیخ گوش خود میبیند و حتی برای آتشبس و مذاکره با او دست به دامن آمریکا میشود؛ از اشغال غزه و آزادی اسرا با ابزار زور باز میماند و حماس حتی قیمومیت خارجی بر این باریکه را هم نمیپذیرد. قطعا نتانیاهو که در این معرکه حیثیت نداشته اسرائیل را بر باد داد و دو سال جنگ و آوارگی و بحرانهای امنیتی، روانی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را بر اسرائیل تحمیل کرد، از تبعات آن در امان نخواهد بود.
آزادی مروان برغوثی
یکی دیگر از دستاوردهای حماس در آتشبس جدید، آزادی برخی مبارزان نخبه از زندانهای رژیم صهیونیستی است؛ شاید دردناکترین شرط حماس برای آتشبس با رژیم اسرائیل همین قضیه باشد. حماس از طریق واسطههای خود، چند شرط برای آتشبس کامل با اسرائیل گذاشته است که از جمله آن میتوان به آزادی اسرای فلسطینی از جمله مروان برغوثی اشاره کرد. مروان برغوثی اهل رامالله در کرانه غربی رود اردن است که عضو جنبش فتح بود و از فرماندهان گردانهای الاقصی به شمار میرفت. برغوثی از جمله افرادی در جنبش فتح بود که به مبارزه مسلحانه با رژیم اسرائیل اعتقاد داشت و با خیانت امثال محمود عباس، در سال ۲۰۰۲ در رامالله بازداشت و به اتهام کشتن چهار اسرائیلی و یک یونانی به پنج بار حبس ابد محکوم شد.
روحیه برغوثی در طول دادگاه هیچگاه نشکست و به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شده است. اسرائیل هیچگاه حاضر نشد در مورد آزادی برغوثی مذاکره کند چون آزادی او کرانه باختری را به مرز انفجار میرساند و جایگاه سازشکارانی چون محمود عباس را به شدت تضعیف میکند. مروان برغوثی شخصیتی ملی است که برای رهبری یک دولت مستقل فلسطینی، مورد حمایت مردم کرانه غربی و نوار غزه خواهد بود و به همین دلیل اسرائیل روی او حساسیت ویژهای دارد. اگر حماس بتواند این مبارز فلسطینی را پس از ۲۱ سال زندان آزاد کند، بدون شک ضربهای به شدت سخت بر روحیه اسرائیلیها وارد میکند و به همین دلیل بعید است نتانیاهو و بنگویر با آزادیاش موافقت کنند.
اگر اسرائیل آتشبس را نقض کند
اما یکی از سناریوهایی که همچنان مطرح است، شروع مجدد جنگ پس از آزادی اسرای صهیونیست است که موجب نگرانی بسیاری شده است؛ این درست است که اسرای اسرائیلی اهرم فشار قدرتمندی در دستان حماس بودند و مقاومت میتوانست با آن چانهزنی کرده و امتیاز بگیرد؛ اما بزرگترین داشته حماس نه اسرای اسرائیلی، که توان حفظ موجودیت خود است؛ برای نتانیاهو زنده یا مرده اسرا فرقی نمیکرد؛ این را مخالفان صهیونیست او نیز اذعان دارند؛ در واقع این اسرا نبودند که نتانیاهو را به پذیرش آتشبس وادار کردند بلکه ناتوانی اسرائیل در نابودی حماس و فرسودگی ارتش پر از التهاب و تنش آن سبب شد تا رژیم تن به آتشبس بدهد.
شکی نیست اگر حماس نابودشدنی بود، نتانیاهو حتی به قیمت جان تمام اسرا این کار را انجام میداد تا یک بار برای همیشه خیال خود را از این جنبش مستحکم مقاومت راحت کند، کما اینکه چندین تن از همین اسرا را در بمبارانهای مختلف به هلاکت رساند؛ اما آنچه انتظارش را میکشید؛ نشد هرچند از نتانیاهو هیچ چیز بعید نیست، اما این آتشبس کار را برای نقض توافق توسط نخستوزیر رژیم صهیونیستی سختتر کرده است؛ آمریکا، ترکیه، قطر و مصر ضامن این آتشبس شدهاند و نقض آن توسط اسرائیل دیگر حیثیتی برای هیچکدام از آنها باقی نخواهد گذاشت؛ خصوصا برای آمریکا که حمله اخیر اسرائیل به دوحه، از جایگاه منطقهایاش کاست و موجبات پشیمانی واشنگتن را فراهم کرد. به هر ترتیب، توقف جنگ برای مردم غزه ضروری است؛ ادامه درگیری دشواریهای فراوانی برایشان خواهد داشت و در هر صورت توافقی اگر قرار بود شکل بگیرد، نیاز به پذیرش شروط حماس و البته تضمین آتشبس توسط برخی کشورها بود؛ این اتفاق اکنون رخ داده و حماس نیز با تکیه بر اعتمادی که به قطر، ترکیه و مصر کرده، با آن موافقت کرده است؛ اما نتانیاهو به هیچوجه قابل اعتماد نیست و احتمال هرگونه نقض عهد از طرف او وجود دارد. با این حال همانطور که در بالا آمد، برگ برنده حماس بیش از آنکه تعدادی اسیر صهیونیست باشد، نوعی از توانمندی است که برای حفظ موجودیتش ایجاد کرده و سلاح خود را همچنان بیخ گوش اسرائیل حفظ کرده است تا بازدارندگی مورد نظر رژیم صهیونیستی از جانب فلسطینیها همچنان شکل نگیرد.
شایان ذکر است، دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که کابینه توافق برای آزادی زندانیان باقیمانده در غزه را تصویب کرده است. با تصویب این رأی، آتشبس اکنون اجرایی میشود. در این جلسه استیو ویتکاف مذاکرهکننده ارشد آمریکایی و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا که در مذاکرات مربوط به آتشبس نقش داشتند نیز حاضر بودند. طبق گزارش تایمز اسرائیل، آزادی زندانیان اسرائیلی در ازای آزادی حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی و عقبنشینی نسبی ارتش رژیم صهیونیستی از غزه، مرحله اول طرح به اصطلاح صلح غزه است که توسط ترامپ مطرح شده است. ارتش رژیم صهیونیستی اکنون به خطوط جدیدی در داخل نوار غزه عقبنشینی خواهد کرد. پس از آن، پنجره ۷۲ ساعته برای آزادی تمام زندانیان توسط حماس آغاز خواهد شد.
برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در تهران و سراسر کشور
راهپیمایی «بشارت نصر» به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفانالاقصی و در حمایت از مردم غزه روز گذشته و پس از اقامه نماز جمعه، در پایتخت و سراسر کشور برگزار شد.حاضران در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و شعارهای «القدس لنا»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر تداوم مسیر مقاومت تا آزادی قدس شریف تاکید کردند. این مراسم در شرایطی برگزار شد که روز گذشته توافقی بین مقاومت فلسطین و حماس با رژیم صهیونیستی حاصل شد، اما منابع خبری همچنان از حملات سنگین اسرائیل به خانیونس در جنوب غزه خبر دادند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور قطعنامهای به مناسبت راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» عنوان کرد: هرگونه تصمیمگیری درباره آینده فلسطین، منحصرا در صلاحیت ملت فلسطین و نیروهای مقاومت آن است.
نظر شما