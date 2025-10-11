جشن پیروزی در غزه یدیعوت آحارونوت: اسرائیل جنگ را باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: چیزی شبیه به یک معجزه است که، یک رژیم با حمایت کامل تمام قدرتهای عالم، مجهز به جدیدترین و بهروزترین تکنولوژیهای نوین، بدون هیچ محدودیتی در جنایت، با خشنترین و وحشیانهترین روشها ۲ سال تمام به یک باریکه کوچک به نام غزه یورش ببرند تا یک گروه- تاکید میشود یک گروه- را از پای درآورد اما در نهایت مجبور میشود با همان گروه وارد مذاکره شود! بامداد پنجشنبه بود که خبر رسید، نمایندگان حماس و رژیم صهیونیستی در شرمالشیخ روی یک توافق نصفه و نیمه برای یک آتشبس نصفه و نیمه به توافق رسیدند تا در مرحله اول این توافق، چند ده اسیر صهیونیست در مقابل چند هزار اسیر فلسطینی تبادل شده و صهیونیستها ضمن باز کردن مسیر برای رسیدن آب و غذا و دارو، از برخی نقاط این باریکه عقبنشینی کرده و کشتار زنان و کودکان را هم متوقف کنند. طبق گزارشهای تکمیلی، روز دوشنبه حماس اُسرای مُرده و زنده صهیونیست را در قبال عقبنشینی صهیونیستها- نه تا بیرون غزه- آزاد و اُسرای خود را نیز تحویل خواهند گرفت. تردد خودروهای حامل دارو و غذا و آب نیز از دیروز آغاز شده و مردم غزه، در حال شادی و جشن و پایکوبی برای این پیروزی هستند. این نخستین مرحله از آتشبسی است که قرار است، در آینده بر سر مسائل باقیمانده نیز مذاکراتی صورت بگیرد.
حماس همچنان مسلح
این توافق شکننده در حالی صورت گرفت که، بسیاری از کارشناسان از جمله خود صهیونیستها بر این باروند که، چون رژیم صهیونیستی و آمریکا به اهداف اعلامی خود یعنی، آزادی اُسرای صهیونیست، نابودی حماس و تسلط کامل بر غزه نرسیدهاند، رژیم صهیونیستی در آن شکست خورده است، مگر این که کشتار زنان و کودکان و تخریب خانهها و بیمارستانها را «دستاورد نظامی» در نظر بگیریم! شبکه آمریکایی «ایبیسی» در اینباره بامداد پنجشنبه به نقل از «مقامهای مطلع» گزارش داد که بخش اصلی مذاکرات به «عقبنشینی جزئی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و تبادل گروگانهای اسرائیلی با اسیران فلسطینی» اختصاص داشته است. منابع ایبیسی این را هم گفتهاند که برخی از مسائل دشوارتر، از جمله «خلع سلاح حماس و ساختار حاکمیت آینده در غزه» مورد توافق قرار نگرفته و قرار است در مراحل بعدی مذاکرات درباره آن گفتوگو شود. از سوی دیگر کارشناسان کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز با طعنه گفت: «نمایندگان اسرائیل، حماس، قطر، مصر و ترکیه بر سر یک میز واحد نشستهاند؛ این همان افرادی هستند که اسرائیل پیشتر تلاش کرده بود در دوحه ترورشان کند… تا پیش از امضای توافق، مذاکرات به صورت غیرمستقیم انجام میشد؛ میانجیها بین هیئت اسرائیلی و نمایندگان حماس مانند خلیل الحیه و زاهر جبارین رفتوآمد میکردند… اما نهایتاً همه طرفها در یک اتاق آمدند و مذاکرات مستقیم آغاز شد؛ این اتفاق در حضور رئیس اطلاعات مصر حسن محمود رشاد، نخستوزیر قطر محمد آلثانی و رئیس اطلاعات ترکیه ابراهیم کالین رخ داد… اسرائیل در این مذاکرات بر آزاد نشدن همه زندانیان پافشاری کرد؛ بهویژه اعضای گروه نقبا که در حمله ۷ اکتبر شرکت داشتند، از فهرست آزادی خارج شدند.»
صبح شرم و شکست برای اسرائیل
وزیر کابینه نتانیاهو نیز در اعترافی کمسابقه گفت: «در کنار شادی، شکرگزاری و رضایت، امروز صبح همچنین صبحِ شرمی بزرگ است؛ شرم از عادیسازی آزادی تروریستها در برابر آزادی اسرا، و شرم پیشاپیش از قربانیان آینده این رویکرد خونین: قربانیان قتلهای بعدی و قربانیان اسارتهای تازه… شرم از آنکه در همان توافق، نام کشور فلسطین آورده شده است- آن هم اندکی پس از آنکه کرسنت با اکثریتی قاطع اعلام کرد چنین امری خطری وجودی برای ماست. شرم از احیای رویکردی شبیه به اسلو که امنیت ما را به دست بیگانگان میسپارد و با بیقیدی تمام پشت به نوار غزه میکند؛ بخشی از سرزمین اسرائیل که نهتنها براساس مرزهای هلاخا (فقه یهود)، بلکه طبق قوانین بینالمللی و قوانین خود اسقاطیل، متعلق به ماست؛ گویی چشمپوشی مجدد از آن امری بدیهی تلقی میشود… و سرانجام، شرمی بزرگ از آنکه نخستوزیر ما مانع از وقوع همه اینها نشد؛ و تردیدی ژرف در اینکه آیا روا و درست است بخشی از دولتی باشیم که توافقی را میپذیرد که چنین اصول شرمآوری در بنیان آن نهفته است.»
ما شکست خوردیم
در این بین بسیاری از کارشناسان و برخی مقامات این رژیم نیز، به شکست در مقابل ملت فلسطین و حماس به شکلهای مختلف و بعضاً عصبی، اعتراف کردند. «یاریو لوین» معاون نخستوزیر و وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی یکی از این افرد است. او گفت: «این توافق بهائی گزاف دارد و آزادی زندانیان بهای بسیار سنگینی است. ما به تلاشهای خود ادامه میدهیم تا مطمئن شویم حماس سلاح و کنترل نوار غزه را در دست نداشته باشد. عین این اظهارات را با ادبیاتی تهاجمیتر، وزیر خارجه این رژیم بر زبان رانده است. وزیر دارایی این رژیم نیز گفت: «احساسات متناقضی دارم. شادی عظیم از بازگشت برادران و ترس شدید از عاقبت تخلیه زندانها و آزاد کردن نسل بعدی رهبران حماس». «زوی یحزکلی»، تحلیلگر صهیونیست نیز با این جملات به شکست اسرائیل اعتراف کرد: «حماس نه نابود شد و نه از صحنه کنار رفت. سؤال این است که آیا واقعاً پیروز شدیم؟ آیا توانستیم ایدئولوژی و تهدید حماس را از بین ببریم؟» اعتراف بعدی از «باروخ یدید» تحلیلگر و روزنامهنگار صهیونیست است که میگوید: «حماس طبق وعده خود در پاکسازی زندانهای اسرائیل و اسرای خود موفق عمل کرد.» «آوی یساخروف» نیز در یدیعوت آحارونوت نوشت: «حماس در صحنه سیاسی و بینالمللی بر تلآویو پیروز شد و به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بزرگ غربی، یکی از دستاوردهای حماس در عرصه سیاسی و نتیجه فقدان استراتژی تلآویو است». «ناداو شراگای»، تحلیلگر صهیونیست نیز در «اسرائیلهیوم» با این جملات به شکست صهیونیستها اعتراف کرد: «توافق با حماس یک شری بود که نمیتوانستیم از آن اجتناب کنیم، آنچه که اتفاق افتاد نه یک پیروزی بلکه، باجگیری و تسلیم شدن در برابر خواستههای حماس بود». «ایتامار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز با بیان اینکه جریان متبوع او علیه توافق تبادل اسرا و آتشبس رأی خواهد داد، گفت: «ما از آزادی اسرای اسرائیلی خرسندیم ولی علیه آزادی اسرای فلسطینی رأی خواهیم داد. آزاد کردن هزاران اسیر فلسطینی، بهائی غیرقابل تحمل است… نتانیاهو به من قول داده است که حماس منحل شود اگر این محقق نشود ما کابینه را منحل خواهیم کرد.»
موضع حماس
«عزت الرشق»، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس اما با بیان اینکه «توافق آتشبسِ حاصل شده برای پایان جنگ غزه نتیجه فداکاریها و شجاعت مردم و مقاومت فلسطین است» تاکید کرد دشمن آنچه را که در میدان به دست نیاورده بود در مذاکرات هم کسب نکرد. «اسامه حمدان» از دیگر رهبران حماس نیز گفت: «نتانیاهو به هیچ کدام از اهدافش در جنگ نرسید بنابراین به مذاکره روی آورد… تجربه سال نکبت تکرار نخواهد شد… این اولینبار نیست که تبادل اسرا انجام میشود و قبلاً هم انجام شده بود… ساز و کارهای تبادل مشخص و شفاف است و طرفهای میانجی مسئول آن هستند…اسرائیلیها شاید دلشان بخواهد هیچ اسیری از فلسطین غزه آزاد نشود. چون این موضوع برایشان همیشه یک چالش بوده است… اسرائیل از روز اول جنگ با فلسطین یک اسیر هم آزاد نکرده است مگر با تبادل… ما بر اسامی مشخص در مورد تبادل اسرا پافشاری کردیم. هماکنون توپ در زمین دشمن اسرائیلی است. نتانیاهو از جنگ سه هدف داشت: یک آزادی اسرا با زور دو نابودی حماس و فلسطین و سه کوچاندن آنها اما به هیچ هدفش نرسید و به مذاکره روی آورد
تشکر حماس از ایران
«خلیل الحیه»، رئیس جنبش حماس نیز گفت که «تقدیر ویژه ما از برادرانمان در جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق و یمن است که در خون و نبرد، شریک ما بودند… ما آینده جدیدی خلق میکنیم.»
نتانیاهو: چارهای نداشتم
اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای آرام کردن اوضاع خطاب به رهبران اپوزیسیون این رژیم گفت: تصمیم فعلی برای آینده اسرائیل بسیار بد است، اما گزینه دیگری باقی نمانده است… همچنان با چالشهای بزرگی در منطقه روبهرو هستیم. به وعده خود برای بازگشت همه ربودهشدگان (اسیران صهیونیست) عمل کردم و در این مرحله از توافق، ما بر آزادی ربودهشدگان (اسیران صهیونیست) تمرکز داریم و آنها بهزودی به خانههای خود بازخواهند گشت.» نتانیاهو با اذعان به ناکامی خود در شکست حماس و خلع سلاح آن با وجود دو سال جنگ و توهم تحقق آن در آینده گفت: «ما فشار نظامی و سیاسی فوقالعادهای را بر حماس برای رسیدن به مراحل بعدی توافق و خلع سلاح آن اعمال کردیم و نیروهای اسرائیلی برای فشار بر حماس تا زمان زمین گذاشتن سلاحهایش، در غزه باقی خواهند ماند.»
اسرائیل قابل اعتماد نیست
اما «یارا هواری»، استاد دانشگاه «اکستر» در «اسکاینیوز» اینگونه به این آتشبس واکنش نشان داد که «این صلح نیست، یک تنفس است… اسرائیل به نقض توافقهای آتشبس شهرت دارد، میدانیم که نتانیاهو یک چیز را برای مخاطبان بینالمللی میگوید و چیز دیگری را برای افکار عمومی داخلی و حتی در تازهترین مورد نیز به مردم اسرائیل وعده داده است که نیروهایش از غزه عقبنشینی نخواهند کرد… بنابراین متأسفانه هیچ تضمینی در کار نیست و فلسطینیان همچنان نگرانند، اسرائیل بازیگری نیست که بتوان آن را صاحب نیت صادقانه دانست…»
