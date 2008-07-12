به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه لیدن، به مناسبت دویستمین سالگرد تولد فیتز جرالد و صد و پنجاهمین سالگرد انتشار ترجمه او از رباعیات خیام دو کنفرانس جداگانه در دو دانشگاه سرشناس جهان برگزار شد.

اولین کنفرانس در تاریخ ششم و هفتم جولای 2009 در دانشگاه لیدن بود که در آن زندگی، آثار و اندیشه های عمر خیام نیشابوری شاعر ایرانی و بررسی قالب شعری رباعی و موسیقی رباعیات خیام بررسی شد.

دومین کنفرانس نیز در ادامه برنامه پیشین و در تاریخ 9 و 10 جولای 2009 در دانشگاه کمبریج برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه علاوه بر بررسی آثار خود فیتز جرالد، ترجمه اشعار وی از خیام و نیز سایر ترجمه های اروپایی از این شاعر ایرانی و تاثیر آن بر ادبیات اروپا و خاورمیانه بررسی شد.

فیتز جرالد نویسنده انگلیسی یکی از مشهورترین ترجمه ها را از رباعیات خیام انجام داده است به طوری که در عرصه علم ترجمه بسیار مورد توجه بوده است. راز ماندگاری و استقبال عمومی از ترجمه فیتز جرالد، آن تناسب و تجانسی است که بین بخشی از لایه های بیرونی رباعیات خیام با تفکرات مطرح امروز دنیای غرب وجود دارد که نوعی تجانس و تناسب بین رباعیات خیام و اندیشه های حاکم بر زندگی فردی انسان غربی به وجود می آورد.