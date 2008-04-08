سیستم کنترل تسلیحات هسته ای پاکستان تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زرادخانه هسته ای پاکستان از سوی اداره فرماندهی ملی (NCA) نظارت می شود که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد و نخست وزیر هم معاون رئیس این اداره است.

وزیران اصلی کابینه و فرماندهان ارتش، نیروی هوایی و دریایی پاکستان نیز اعضای این اداره را تشکیل می دهند. با این حال، ارتش، سلاحهای هسته ای را از طرف این اداره، مدیریت و کنترل می کند.

پاکستان در سال 2000 اداره فرماندهی ملی را به طور رسمی تشکیل داد ؛ یعنی دو سال پس از آزمایشهای هسته ای این کشور که در واکنش به آزمایشهای هسته ای هند انجام شد.

به گزارش مهر، بعد از ترور نخست وزیر اسبق پاکستان در روزهای ابتدایی دی ماه سال گذشته و انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش گروه های شورشی پاکستان برای دستیابی به سلاح هسته ای، نگاه جهانیان متوجه امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان شد و حتی "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه الحیات درباره امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان گفته بود: من می ترسم که هرج و مرج و یا یک رژیم افراطی در پاکستان که دارای حدود 40 کلاهک هسته ای است، حاکم شود.

پاکستان نیز در واکنش به اظهارات البرادعی، این سخنان را غیرمسئولانه و غیرقابل توجیه دانست. دولت جدید پاکستان را احزاب مخالف "پرویز مشرف" رئیس جمهوری این کشور تشکیل داده اند.

