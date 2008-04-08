مصرف داروی ایرانی برای بیماران پیوند کلیه هزینه زیادی ندارد

دکتر کامبیز امجدی نیک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توسعه دانش فنی و بسترسازی جهت تولید داروهای جدید و گرانقیمت از سیاست های مهم وزارت بهداشت در سالهای اخیر بوده است.

وی ادامه داد: از نتایج این سیاستگذاری می توان به تولید شکل خوراکی سیکلوسپورین اشاره نمود که به عنوان یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی در گروهی از بیماران از جمله بیماران پیوند کلیه مورد استفاده قرار می گیرد.

امجدی نیک گفت: حضور سیکلوسپورین ایرانی (با نام تجاری ایمینورال) در بازار دارویی کشور توانست هرگونه نگرانی نسبت به مشکلات احتمالی در مسیر تامین داروی خارجی (با نام تجاری ساندیمون نئورال) را که سابقا موجب اختلال در روند درمان می گردید، برطرف سازد.

وی افزود: در حال حاضر هر دو نوع ایرانی و خارجی دارو در کشور موجود است و هیچ نوع کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، در سال جدید میزان یارانه نوع داخلی و خارجی با توجه به کارایی کاملا یکسان، به طور مساوی تعیین گردید.

امجدی نیک افزود: هم اکنون داروی ایرانی با همان قیمت قبلی در اختیار بیماران قرار دارد و لازم به ذکر است که شکل دارویی ایرانی مراحل کنترل کیفی خود را به طور کامل در وزارت بهداشت طی نموده و در مدت زمان 3 سال حضور در بازار و مصرف توسط بیماران کلیوی با توجه به گزارشات ثبت شده در مورد رضایت از اثربخشی این دارو و عدم گزارش موارد سوء تحمل، کارآمدی آن به اثبات کامل رسیده است و در سال 86 بیش از 50 درصد بیماران داروی ایرانی را برای مصرف انتخاب کرده اند.

وی با عنوان این مطلب که اخیرا نیز انجمن نفرولوژی ایران مصرف این دارو را به بیماران کلیوی توصیه نموده است، گفت: بدیهی است چنانچه بیماران تمایل به استفاده از داروی با قیمت مناسب تر داشته باشند این ویژگی با مراعات اصول کیفی تولید در نوع ایرانی موجود است که هزینه ای بیش از سال گذشته به بیماران تحمیل نخواهد شد.