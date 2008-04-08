به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، همایش سه روز اقلیت مسلمان با حمایت دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می‌شود.

این نخستین همایش از نوع خود است که در آسیا برگزار می شود و مورد حمایت دولت کره و همچنین برخی از سازمانهای اسلامی قرار گرفته است.

همایش " اقلیت مسلمان در جنوب و شرق آسیا: چالشها و چشم‌اندازهای جامعه‌ای چندفرهنگی" تلاش می‌کند به بحث و بررسی درباره شرایط جوامع مسلمان و اقلیت مسلمان در جنوب و شرق آسیا بپردازد.

این همایش همچنین راهها و ابزارهای حمایت از جوامع اسلامی و اقلیتهای مسلمان را برای غلبه بر چالشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی مدنظر قرار خواهد داد.

این همایش به 5 جلسه تقسیم می‌شود تا به موضوعات ویژه‌ای چو:ن فقر، تبعیض، تنش سیاسی، گفتگوی بین ادیان، روابط اقلیت و اکثریت در آسیا، تساهل و تنوع فرهنگی در اسلام و همچنین روش‌شناختی دعوی در قرن بیست و یکم در آسیا بپردازد.

سازمان کنفرانس اسلامی ابراز امیدواری کرده است که این گردهمایی با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی و اقلیتهای مسلمان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جنوب و شرق آسیا بتواند پل محکمی برای همکاری های آینده با جهان اسلام بنا کند.