100 دستگاه سرویس بهداشتی عمومی در مشهد احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار احداث این پروژه 20 میلیارد ریال است.

وی همچنین از بهسازی مبادی ورودی شهر مشهد خبر داد و یادآور شد: برای انجام این بهسازی که از مصوبات سفر رئیس جمهور است، 34 میلیارد و 423 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

فرماندار مشهد با اشاره به ایجاد کمپینگ به منظور حمایت از سفرهای زمینی و ارزان قیمت در طوس علیا بیان داشت: برای ایجاد این کمپینگ ها 111 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: کمک به آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی با 45 میلیارد ریال اعتبار و تکمیل ترمینال مسافربری مشهد با 80 میلیارد ریال اعتبار از دیگر مصوبات سفر دور اول هیئت دولت به شهرستان است که 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرماندار گناباد نیز عنوان کرد: ایجاد تسهیلات برای برون رفت از محرومیت از مهمترین انتظارات مردم گناباد در دور دوم سفر رئیس جمهور به این شهرستان است.

محمد صفایی اظهار داشت: در پی خشکسالی های متوالی مردم گناباد با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه شدند که توجه فراوان مسئولان را در این بخش می طلبد.

وی تصریح کرد: توجه به فقر در منطقه گناباد، مقابله با مهاجرت جمعیت و بیکاری از دیگر انتظارات مردم این شهرستان در سفر دور دوم هیئت دولت به این شهرستان است.

محمد صفایی ابراز داشت: ستاد جمع آوری نامه های مردمی در گناباد تشکیل شده است و فرمانداری و بخشداری ها آماده دریافت نامه های مردم هستند.

فرماندار شهرستان تربت حیدریه گفت: عمیات اجرایی احیاء و مرمت قنوات تربت حیدریه در کل شهرستان پایان یافته است.

مجتبی صادقیان افزود: این پروژه با اعتبار 600 میلیون ریال و بر اساس مصوبه هیئت دولت در سفر دور اول به شهرستان توسط سازمان جهاد کشاورزی اجرا شده است.

وی از آغاز مطالعه مرمت بافتهای فرسوده تربت حیدریه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی این شهرستان خبر داد و افزود: این پروژه با اعتبار 423 میلیون ریال تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون استاندار خراسان رضوی بیان داشت: تکمیل و تعمیر مساجد در کل شهرها و روستاهای شهرستان به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه نیز از دیگر پروژه های اجرایی مصوب سفر هیئت دولت به شهرستان است که با اعتبار 46 میلیون و 429 هزار ریال 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین از توسعه پوشش شبکه آموزش در مرکز شهرستان با اعتبار 210 میلیون ریال خبر داد و بیان کرد: توسعه پوشش شبکه های دو، سه و استانی صدا و سیما نیز در بخش چخماق شهرستان تربت حیدریه با اعتبار 250 میلیون ریال به اتمام رسیده است.