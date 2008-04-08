سرطان ریه سالانه در ایران 50 هزار نفر را به کام مرگ می کشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صلاح الدین دلشاد، پیش از ظهر امروز در همایش بهداشت و سلامت در تالار شهیدان نژاد فلاح اظهار داشت: در کرج هفت بیمارستان دولتی تاسیس شده است که در همه امور آن خیرین حضوری فعال داشتند و امسال نیز بخش درمانی و بهداشتی کرج در صدد گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و جذب خیرین برای همکاری در بخشهای مختلف بهداشتی است.

وی افزود: خیرین کرج با مشارکت فعال در زمینه های سلامت با ایجاد و ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و تکمیل بخشهای تخصصی برخی ازبیمارستانها از جمله بخش CCU و دیالیز کمک قابل توجهی را ارائه داده اند.

این مسئول با اشاره به وجود تمامی تخصصها در بیمارستانها و مراکز درمانی کرج خاطرنشان کرد: تنها در دوره های فوق تخصصی در رشته های خون، گوارش، غدد بزرگسالان و کودکان و تخصص رادیولوژی در بیمارستانهای دولتی با کمبود مواجه هستیم.

رئیس مرکز بهداشت و درمان کرج یادآور شد: رشد جمعیت در کرج سه برابر متوسط جمعیت در کشور است و باید متناسب با رشد جمعیت، امکانات مختلف از جمله امکانات بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان افزایش یابد و این امر طی سالهای گذشته با کمک خیرین کرجی محقق شده و ظرفیت اغلب بیمارستانها دو برابر شده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را آگاه ساختن شهروندان نسبت به مسائل و مشکلاتی دانست که از طریق تغییرات آب و هوایی و جوی روی سلامت افراد تاثیر می گذارد و در این امر مشارکت مردمی، ارگانها و نهادها موثر خواهد بود.

این مسئول در مورد ساخت بیمارستان جنرال کرج اعلام کرد: به منظور ساخت این بیمارستان برای اخذ مجوز مکاتبه انجام شده است و هم اکنون در صدد جانمایی زمین مناسب هستیم.