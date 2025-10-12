به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدویکیا امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل در سطح این شهرستان، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی یک سارق حرفهای را دراینخصوص شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: سارق دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی اعتراف کرده است.
سرهنگ مهدویکیا، تصریح کرد: مبارزه با سرقت و برخورد با سارقان از مهمترین اولویتهای این فرماندهی است و از شهروندان میخواهیم هرگونه موارد مشکوک را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام نمایند تا متهمان مجال ارتکاب اعمال مجرمانه را پیدا نکنند.
