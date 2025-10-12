  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

سارق حرفه‌ای منزل در بروجرد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل در سطح این شهرستان، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی یک سارق حرفه‌ای را دراین‌خصوص شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: سارق دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی اعتراف کرده است.

سرهنگ مهدوی‌کیا، تصریح کرد: مبارزه با سرقت و برخورد با سارقان از مهم‌ترین اولویت‌های این فرماندهی است و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه موارد مشکوک را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام نمایند تا متهمان مجال ارتکاب اعمال مجرمانه را پیدا نکنند.

کد خبر 6619733

    • خادمی IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      ظاهراً ماموریت خبرگزاری مهر در بروجرد فقط انتشار اخبار حوادث این شهر است!

