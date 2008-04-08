بانک نوآوران رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای خانواده بزرگ وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، صاحب نظران ، کارشناسان و آحاد مختلف مردم می توانند ایده های خود را به این بانک ارائه دهند .

بر اساس این گزارشT افراد می توانند طرح های خود را با موضوعاتی مانند تسهیل قوانین ، نحوه اداره سازمان ها ، تحقق عدالت اجتماعی ، شیوه های رفع مشکلات و خدمات رسانی ، چگونگی پوشش فراگیر بیمه ای برای تمام کشور ، نحوه نظارت بر عملکرد پزشکان خانواده و نحوه ارائه خدمات مطلوب به معلولین و موضوعات مرتبط دیگر ارائه دهند .

گفتنی استT ارائه این نظرات ( به اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی ) برطراحی ایده های نو جهت افزایش خدمت رسانی در حوزه های توانبخشی ، بیمه ای ، بازنشستگی ، امدادی ، حمایتی و اقتصادی تاثیرات مستقیمی خواهد داشت .

شایان ذکر است، اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل این وزارتخانه تمامی ایده های ارسالی را به نام افراد ثبت و گواهی ثبت ایده و عضویت در بانک نوآوران رفاه و تامین اجتماعی را صادر می کند .

همچنین ماهانه به 5 ایده کاربردی که زمینه اصلاح قوانین و مقررات را فراهم کند و یا حاوی ایده های مناسب در حل مشکلات این حوزه باشدجوایز ارزنده ای اهدا می شود .

این گزارش می افزاید: صاحبان ایده های مناسب برای تکمیل طرح های خود به مراکز مرتبط وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی می شوند و دراین زمینه با آنان مساعدت لازم به عمل می آید .

تمامی علاقه مندان و صاحب نظران می توانند ایده های خود را حداکثر در سه صفحه به همراه آدرس و شماره تماس خود به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج) ، پایین تر ازمیدان ونک ، کدپستی 1435694837 ، پلاک 1286 اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88654185 تماس بگیرند .