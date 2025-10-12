تثبیت بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی کمیسیون رفع تداخلات اراضی، حل‌وفصل مسائل حقوقی و مالکیتی اراضی کشاورزی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز است تا بتوانیم از این اراضی برای تولیدات کشاورزی بهره‌برداری مطلوب داشته باشیم.

وی ادامه داد: این کمیسیون در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و به‌منظور ارتقای امنیت مالکیت اراضی کشاورزی و تخصیص بهتر منابع طبیعی و اراضی برگزار می‌شود، همچنین با هماهنگی میان دستگاه‌ها، سعی داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات موجود را حل‌وفصل کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: رفع تداخلات اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های اساسی ما است. هدف اصلی از برگزاری این کمیسیون، تسهیل در فرایند بهره‌برداری از اراضی و جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجرایی است که می‌تواند مانع از توسعه کشاورزی و تولیدات داخلی شود.

صیادی، تأکید کرد: همکاری نزدیک با سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای رفع تداخلات اراضی و افزایش تولیدات کشاورزی در استان، یکی از اولویت‌های مهم ما خواهد بود و در این زمینه همچنان پیگیر پیشرفت‌های مطلوب خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در آخرین جلسه این کمیسیون ۱۴ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۲۳ هزار و ۹۸۱ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت میزان بیش از شش هزار و ۶۳۷ هکتار به‌عنوان اراضی غیرملی تثبیت شد.