مصوبات شورای فرهنگ عمومی نقشه راه ارتقای سطح فرهنگی لرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حقیان امروز یکشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هدف اصلی شورای فرهنگ عمومی را هماهنگی و هم‌افزایی میان مدیران استانی و ائمه جمعه را برای تحقق اهداف فرهنگی استان عنوان کرد و اظهار داشت: سامانه راهبری فرهنگی به‌عنوان ابزار مهمی برای پیگیری جلسات شورای فرهنگ عمومی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید در تاریخ‌های مشخص برگزار شود و هرگونه تغییر یا تعویق در برگزاری جلسات به دلیل موانع یا اقتضائات خاص باید در سامانه ثبت شود.

رئیس شورای هماهنگی ائمه جمعه لرستان، تأکید کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شوند.

حجت‌الاسلام حقیان، گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی در واقع نقشه راهی برای ارتقای سطح فرهنگی استان هستند و باید تمامی دستگاه‌ها و مسئولان در اجرای آن‌ها همکاری کنند.

وی به اهمیت برگزاری جلسات منظم و بدون وقفه اشاره کرد و افزود: در برخی شهرستان‌ها به دلیل هماهنگی میان مدیران ارشد و ائمه جمعه، جلسات به‌خوبی برگزار می‌شود؛ اما در برخی مناطق هنوز نیاز به اصلاح و پیگیری بیشتر داریم.

رئیس شورای هماهنگی ائمه جمعه لرستان با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان و نقش آن در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی لرستان، گفت: باید تلاش کرد تا جلسات شورای فرهنگ عمومی به بهترین نحو ممکن برگزار شود و تأثیرات مثبت آن در جامعه ملموس باشد.

حجت‌الاسلام حقیان، تأکید کرد: کمیته‌های پنج‌گانه شورای فرهنگ عمومی استان باید صرفاً مصوبات خود را برای تصویب کلی به شورا ارائه دهند و از بیان گزارش کار در جلسات خودداری شود.