به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این همایش با هدف ارائه اندیشه‌های نو و معرفی روشنفکران دینی 16 اردیبهشت‌ماه امسال در محل دانشگاه‌ تهران، کتابخانه مرکزی، تالار علامه امینی برگزار می‌شود.

محورهای همایش اندیشه‌های استاد صفایی حائری در حوزه تعلیم و تربیت است که شامل مبانی تعلیم و تربیت دینی، اهداف و روش‌های تعلیم و تربیت دینی، جلوه‌های اندیشه در رفتار تربیتی، نیازهای امروز تعلیم و تربیت و کاربرد اندیشه تربیتی در نظام آموزشی است.

مهلت ارسال آثار و مقالات 15 اسفندماه 86 بوده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی دبیرخانه واقع در خیابان شهید مطهری، ابتدای سهروردی، کوچه تهمتن، شماره 14 مراجعه کنند یا با شماره 88743553 تماس بگیرند.