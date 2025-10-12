  1. استانها
  2. قم
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

ترجمه زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه(س) به ۱۲ زبان زنده دنیا

قم- رئیس اداره پژوهش آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از ترجمه زیارت‌نامه این بانوی کریمه به ۱۲ زبان زنده دنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل صبرعلیلو، رئیس اداره پژوهش حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی حرم مطهر در حوزه بین‌الملل اظهار داشت: در بخش ترجمه تا کنون زیارت‌نامه حضرت معصومه (س) به ۱۲ زبان زنده دنیا ترجمه شده و این آثار پس از آماده‌سازی نهایی در اختیار اداره زائران غیرایرانی قرار گرفته است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، فراهم‌سازی زمینه ارتباط معنوی و معرفتی زائران غیرایرانی با مضامین نورانی زیارت‌نامه حضرت معصومه (س) است تا آنان نیز بتوانند با زبان مادری خود، از برکات معنوی و مفاهیم والای زیارتنامه حضرت در حرم مطهر بهره‌مند شوند.

رئیس اداره پژوهش آستان مقدس با اشاره به گستره زبان‌های ترجمه‌شده گفت: ترجمه روسی و چینی نیز از جمله کارهایی است که در سال جاری انجام شده و مورد استقبال مخاطبان بین‌المللی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مجموع، تاکنون حدود ۴۰ پروژه ترجمه در این حوزه اجرا شده و هر اثر پیش از چاپ نهایی، در شورای کتاب مورد ارزیابی و تأیید محتوایی قرار می‌گیرد تا دقت علمی و صحت مفهومی آن تضمین شود.

صبرعلیلو با تأکید بر اهمیت نظارت تخصصی بر آثار دینی بین‌المللی خاطرنشان کرد: ترجمه متون زیارتی نیازمند دقت زبانی و معرفتی بسیار بالاست، چرا که هر واژه حامل معنا و پیام عمیق دینی است و باید در زبان مقصد به‌درستی منتقل شود.

وی افزود: به همین دلیل، در فرآیند ترجمه از مترجمان و کارشناسان زبان‌های بومی همان کشورها استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود مفاهیم اصیل اسلامی و معارفی به‌طور دقیق و زیبا بازتاب یابد.

رئیس اداره پژوهش حرم مطهر در پایان تأکید کرد: این مجموعه ترجمه‌ها بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی آستان مقدس است که در راستای توسعه ارتباطات فرهنگی، ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و معرفی جایگاه جهانی حضرت فاطمه معصومه (س) به زائران از اقصی‌نقاط جهان انجام می‌شود.

