به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل صبرعلیلو، رئیس اداره پژوهش حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فعالیتهای پژوهشی حرم مطهر در حوزه بینالملل اظهار داشت: در بخش ترجمه تا کنون زیارتنامه حضرت معصومه (س) به ۱۲ زبان زنده دنیا ترجمه شده و این آثار پس از آمادهسازی نهایی در اختیار اداره زائران غیرایرانی قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، فراهمسازی زمینه ارتباط معنوی و معرفتی زائران غیرایرانی با مضامین نورانی زیارتنامه حضرت معصومه (س) است تا آنان نیز بتوانند با زبان مادری خود، از برکات معنوی و مفاهیم والای زیارتنامه حضرت در حرم مطهر بهرهمند شوند.
رئیس اداره پژوهش آستان مقدس با اشاره به گستره زبانهای ترجمهشده گفت: ترجمه روسی و چینی نیز از جمله کارهایی است که در سال جاری انجام شده و مورد استقبال مخاطبان بینالمللی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در مجموع، تاکنون حدود ۴۰ پروژه ترجمه در این حوزه اجرا شده و هر اثر پیش از چاپ نهایی، در شورای کتاب مورد ارزیابی و تأیید محتوایی قرار میگیرد تا دقت علمی و صحت مفهومی آن تضمین شود.
صبرعلیلو با تأکید بر اهمیت نظارت تخصصی بر آثار دینی بینالمللی خاطرنشان کرد: ترجمه متون زیارتی نیازمند دقت زبانی و معرفتی بسیار بالاست، چرا که هر واژه حامل معنا و پیام عمیق دینی است و باید در زبان مقصد بهدرستی منتقل شود.
وی افزود: به همین دلیل، در فرآیند ترجمه از مترجمان و کارشناسان زبانهای بومی همان کشورها استفاده میشود تا اطمینان حاصل شود مفاهیم اصیل اسلامی و معارفی بهطور دقیق و زیبا بازتاب یابد.
رئیس اداره پژوهش حرم مطهر در پایان تأکید کرد: این مجموعه ترجمهها بخشی از فعالیتهای بینالمللی آستان مقدس است که در راستای توسعه ارتباطات فرهنگی، ترویج معارف اهلبیت (ع) و معرفی جایگاه جهانی حضرت فاطمه معصومه (س) به زائران از اقصینقاط جهان انجام میشود.
