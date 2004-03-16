جلوه هاي ويژه باعث توجه مخاطب به سينماي جنگ مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر " در ابتداي اين مراسم نماهنگي با عنوان " تا انتهاي ظهور " ساخته " سيد جواد حسيني " به نمايش در آمد، سپس " محمد رضا شرف الدين " ، مدير انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس در سخناني با اشاره به رشد و بالندگي سينماي دفاع مقدس گفت : سينماي دفاع مقدس با قابليت هاي وسيع و به هم پيوسته باعث ارتقاي بخشي از سينماي ايران بوده و آثارش در برخي جهات با اقبال همه جانبه از سوي مردم روبرو شده است.

وي افزود : پشت صحنه حوادث جنگ در عرصه هاي داخلي و بين المللي از شگفت انگيزترين و دراماتيك ترين صحنه هاي نا برابر سياسي در جهان است كه بايد به آنها در سينماي دفاع مقدس توجه كرد.

شرف الدين با اشاره به ضعف فيلمنامه در سينماي ايران تصريح كرد : زمان آن رسيده است كه همه ما زيرساخت هايي چون آموزش، توجه به تحقيق و پژوهش ، رعايت حقوق مادي و معنوي و ايجاد امنيت شغلي و رواني فيلمنامه نويسان را درك كرده و با بهره گيري از منابع غني ادبي از روزهاي آسماني دفاع مقدس ، شرايط تازه اي براي خلق آثار درخشان مهيا سازيم.





صحنه اي از فيلم " دوئل " به كارگرداني " احمد رضا درويش "

وي در خصوص به تصوير كشيدن صحنه هاي نبرد در جشنواره اخير فجر اظهار داشت : اين پديده ضمن ارتقاي فني سينماي ايران يكي از راه هاي برون رفت سينماي جنگ از بي توجهي است . اما گوشزد مي كنم كه نبايد زمينه توهم مترادف شدن سينماي جنگ با خلق آثاري سنگين و پرحجم را فراهم آورد.

بر پايه اين گزارش در ادامه اين مراسم از عوامل ساخت فيلم هاي " دوئل " ، " مزرعه پدري " ، " روايت سه گانه " تقدير به عمل آمد و همچنين قسمت هايي از اين فيلم ها به نمايش گذاشته شد .

لازم به ذكر است كه در پايان اين مراسم، فيلم " ننه گيلانه " ( اپيزود سوم فيلم روايت سه گانه ) به كارگرداني و نويسندگي " رخشان بني اعتماد " به نمايش در آمد.