احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع اعتبار مصوبات عمرانی و اقتصادی این سفر ۲۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان است که در قالب ۱۲ تفاهم‌نامه نیز ۱۷ هزار میلیارد تومان تصویب شده و در مجموع، حجم اعتبارات مصوب به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: طرح‌های اقتصادی ۳۹ درصد از مجموع اعتبارات مصوب را شامل می‌شوند و بیشترین تعداد مصوبات مربوط به وزارت راه و شهرسازی با ۱۰ مصوبه و ۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی تصریح کرد: همچنین در حوزه وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت نیرو به‌ترتیب ۶، ۶ و ۷ مصوبه داشته‌ایم و در مجموع، ۱۲ وزارتخانه طرح‌های خود را در این سفر به تصویب رسانده‌اند.

کرمی با اشاره به ساختار مصوبات سفر رئیس‌جمهور گفت: از ۵۱ مصوبه ابلاغ‌شده در قالب ۱۳ بسته اجرایی، ۵۰ مصوبه مربوط به طرح‌های عمرانی و یک مصوبه اقتصادی است که ارزش آن به ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: این مصوبه شامل بسته‌ای از تسهیلات بانکی برای ۷۱۷ واحد تولیدی و اقتصادی است که در ارزیابی‌های کارشناسی، دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد بوده‌اند.

استاندار ایلام تأکید کرد: با بهره‌گیری کامل از این اعتبارات، روند توسعه استان در بخش‌های زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و اقتصادی شتاب بیشتری خواهد گرفت.