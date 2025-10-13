سرهنگ بسطامی:۲۷۲ دستگاه وسایل نقلیه متخلف در ایلام توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق مردم و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه و جلب رضایت عمومی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور با اولویت برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی از اول ماه در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ایلام در اجرای این طرح موفق شدند ۷۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹۴ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن را توقیف و روانه پارکینگ کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام سرمایه اجتماعی را اساس و پایه اقتدار پلیس خواند و گفت: مردم پیکره اصلی جامعه هستند و هیچ امری بدون حضور آن‌ها در جامعه شکل نخواهد گرفت و فراجا همواره درصدد است در راستای حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی خود از وجود مردم در حفظ و برقراری امنیت بهره‌مند شود.