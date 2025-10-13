شاهکار فرزندان سیدحسن

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: پیشاهنگان، اطلاقی برای یک جنبش در سطح جهان است که کار ویژهاش امدادرسانی در مواقع بحرانی و ترویج حس انساندوستی و همنوعدوستی است. بزرگترین گردهمایی جهانی پیشاهنگان که تاکنون برگزار شده است، بیستوچهارمین گردهمایی جهانی آنها در سال ۲۰۱۹ بود که به طور مشترک توسط ایالات متحده، کانادا و مکزیک در ویرجینیای غربی آمریکا برگزار شد. در این برنامه که از ۱۵۲ کشور جهان نمایندگانی حضور داشتند، ۴۵ هزار نفر حضور پیدا کردند. اما روز گذشته در لبنان، بزرگترین تجمع پیشاهنگی با حضور حدود ۷۵ هزار نفر پیشاهنگ دختر و پسر در گرامیداشت سالگرد شهادت دبیران کل حزبالله و چهلسالگی تأسیس سازمان پیشاهنگی امام مهدی عجلالله تعالی فرجهالشریف برگزار شد. بدینترتیب، پیشاهنگان حزبالله لبنان رکورد جهانی را شکستند. تجمع عظیم و خیرهکننده روز گذشته در بیروت به عنوان تجمع نسل آینده حزبالله تعبیر شد و نشان داد که تفکر مقاومت در برابر دشمن صهیونی در اذهان کلیه جوانان و نوجوانان لبنانی نفوذ کرده و ریشه دوانده است.
پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز در ورزشگاه کمیل شمعون بیروت در تجمع نسل آینده مقاومت لبنان برافراشته شد؛ امری که نشان داد محور مقاومت به طلایهداری ایران اسلامی کماکان در سطح منطقه، نیرویی اثرگذار و متنفذ و معادلهساز است. البته این سازمان پیشاهنگی، تنها سازمان پیشاهنگی شیعیان نیست و جمعیت پیشاهنگی الرساله متعلق به جنبش امل که در زمان امام موسی صدر تاسیس شده بود هم بسیار فعال و قوی است و جمعیت عظیم روز گذشته در بیروت فقط پیشاهنگان امام مهدی (عج) بودند.
خواب آشفته آمریکاییها تعبیر نشد
مهرههای آمریکا پس از جنگ اخیر تصور میکردند با حمله نظامی رژیم اسرائیل، حزبالله ضربه اساسی خورده و نابود شده است و حالا میتوانند افسار دریده و به شیعیان حمله کنند. اما تجمع عظیم روز گذشته که در بیعت با رهبری حزبالله و آرمانهای آن برگزار شد، مشت محکمی به دهان مهرههای آمریکا و اربابشان بود و نشان داد مقاومت ریشهدارتر از این است که با این بادها بلرزد.
لازم به ذکر است ترمیم ورزشگاه کمیل شمعون در بیروت توسط حزبالله و برای برگزاری مراسم تشییع سید حسن نصرالله انجام شده بود و روز گذشته باز هم حزبالله مدیریت قوی خود در ایاب و ذهاب و نظم و ترتیب و امنیت یک مراسم پرجمعیت را نشان داد و دختران و پسران هرکدام با لباس فرم و درجه و نشانهای خود در گروه و دستههای منظم وارد شده و در جای مشخصشده نشستند.
پس از صحبتهای شیخ نزیه فیاض رییس سازمان پیشاهنگان لبنان، دبیرکل حزبالله شیخ نعیم قاسم در سخنانی کوتاه جوانان را به ایمان خالصانه به خدا و بر والدین و تحصیلات دینی و علمی فراخواند و خواست تا جوانان لبنانی سربازان امام زمان (عج) باشند. پس از آن سرود سلام یا مهدی (عج) توسط جمعیت عظیم نسل آتی حزبالله همخوانی شد.
چندی پیش نیز در یک معبر و میدان معروف در لبنان به نام صخره روشه، تصویر و تمثال سیدحسن نصرالله توسط جوانان پرشور لبنانی نقش بست و هزاران جوان لبنانی در این مراسم یاد و خاطره سیدحسن را گرامی داشتند؛ پس از این اتفاق، همگان اعلام کردند که پروژه تخریب حزبالله در لبنان که توسط «نواف سلام» نخستوزیر غربگرای این کشور دنبال میشود به شکست انجامیده است و واقعه صخره روشه مُهری بر شکست پروژه نواف سلام بود. پس از آن، سفارتخانههای خارجی در بیروت، در گزارشها به پایتختهایشان نوشتند که حزبالله به رغم آسیب در جنگ، توانسته پایگاه مردمی خود را حفظ کند و این زنگ خطری برای جریان ضدمقاومت و غربگرای لبنان در انتخابات پارلمانی آتی است. اما در سایه بازیابی اقتدار حزبالله در لبنان و افزایش سرمایه اجتماعی و پایگاه مردمی مقاومت در این کشور، صهیونیستهای متجاوز احساس خطر کرده و حملات و اقدامات ایذایی خود را در جنوب لبنان گسترش دادهاند.
واکنش حزبالله به تجاوز اخیر صهیونیستها
صبح شنبه ۱۹ مهر، رژیم صهیونیستی به نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی در شهرک مصیلح در جنوب لبنان حمله کرد و این حمله منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی و خسارات قابل توجه به اموال آنها شد. بلافاصله حزبالله لبنان با صدور بیانیهای حمله رژیم صهیونیستی به نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی در شهرک مصیلح در جنوب لبنان را محکوم و تاکید کرد که این تجاوزها نمیتواند ادامه یابد و دولت باید موضع قاطع اتخاذ کند. حزبالله لبنان در بیانیه خود افزود: این حمله در چارچوب هدف قرار دادن مکرر و عمدی غیرنظامیان و زیرساختهای اقتصادی لبنان و به منظور جلوگیری از بازگشت مردم لبنان به زندگی عادی صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است: این تجاوزهای مستمر اسرائیل علیه لبنان، مردم و حاکمیت آن، نشانگر قلدری و جنایت مداوم و مستمر صهیونیستها در برابر دیدگان کشورهای ضامن توافق آتشبس و کمیته نظارتی آن و در سایه سکوت کشورهای عربی و بینالمللی و پوشش کامل آمریکاست که دشمن را برای ادامه تجاوزات مداوم خود علیه لبنان و منطقه گستاختر میکند.
حزبالله لبنان تاکید کرد که این امر از طرف شهروندان لبنانی مستلزم همبستگی ملی و از طرف دولت مستلزم موضع قاطع در سطح چالشها و تهدیدهای موجود است. این جنبش افزود: از ناحیه دولت لبنان نیاز به اقدام دیپلماتیک و سیاسی فشرده، بلند کردن صدا در همه مجامع عربی و بینالمللی و ارائه شکایت فوری به شورای امنیت برای فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف حملات و تجاوزات است. مقاومت اسلامی لبنان تاکید کرد که تجاوزهای رژیم صهیونیستی نمیتواند ادامه یابد و باید با آن مقابله شود و دولت لبنان باید مسئولیتهای ملی خود را در قبال مردمش بر عهده گیرد و نقش خود را بهعنوان حامی و پشتیبان ملت ایفا کند. حزبالله لبنان به مردم شریف و ثابتقدم لبنان که با قاطعیت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند و برای اثبات حق خود بر سرزمینشان و زندگی با عزت در وطنشان فداکاریهای بزرگی میکنند، درود فرستاد.
شایان ذکر است، شنبه صبح، جنگندههای متجاوز رژیم صهیونیستی با نقض مجدد آتشبس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی را در شهرک مصیلح در استان صیدا در جنوب لبنان بمباران کردند که در پی آن، تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و مجروح شدند و خسارت گستردهای به لوازم زندگی آنان وارد شد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله صهیونیستها به شهرک مصیلح یک شهروند لبنانی به شهادت رسیده و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
نظر شما