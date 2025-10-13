حبیب بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۵ آبان‌ماه در شهر ریاض برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با سه نماینده در بخش پسران در این رویداد حضور خواهد داشت.

وی افزود: تقریباً تمام کشورهای مسلمان در این رقابت‌ها شرکت دارند و سطح فنی مسابقات بسیار بالاست.

مربی تیم ملی ووشو ساندا ایران با اشاره به حضور تیم‌های قدرتمند آسیایی و جهانی در این دوره گفت: کشورهایی مانند مصر، اندونزی، ترکیه، مراکش، قزاقستان و ترکمنستان از جمله مدعیان هستند که با ترکیب کامل و هدف کسب مدال به میدان می‌آیند، اگر چین و روسیه را کنار بگذاریم، می‌توان گفت اکثر قدرت‌های مطرح ووشو در این مسابقات حضور دارند.

بهمنی ادامه داد: ترکیب تیم ملی در بخش مردان شامل امیرحسین همتی (۶۰ کیلوگرم)، عرفان محرمی (۷۰ کیلوگرم) و فربد طالشی (۸۵ کیلوگرم) است.

وی درباره سوابق این ورزشکاران خاطرنشان کرد: همتی مدال طلای جوانان جهان و نقره آسیا در رده بزرگسالان را دارد، محرمی نیز صاحب مدال طلای جوانان جهان و طلای بزرگسالان جهان است و طالشی برای نخستین‌بار در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند و این تجربه‌ای تازه برای او خواهد بود.

مربی تیم ملی ووشو ساندا ایران همچنین درباره روند آماده‌سازی تیم توضیح داد: این ورزشکاران پیش از این، سه ماه در اردوی آماده‌سازی برای مسابقات جهانی برزیل حضور داشتند که در آن رقابت‌ها، عرفان محرمی موفق به کسب مدال طلا شد.

بهمنی عنوان کرد: پس از بازگشت از برزیل، با فاصله ده روز، اردوهای آماده‌سازی برای مسابقات کشورهای اسلامی را آغاز کردیم، مرحله اول در تهران برگزار شد، مرحله دوم در زنجان در حال پیگیری است و مرحله نهایی در آکادمی ووشو تهران برگزار خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تیم ملی ساندا بتواند نماینده‌ای شایسته برای ووشو ایران باشد و با دست پُر از ریاض بازگردد.