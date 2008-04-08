پانزدهمین سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدرضا جوزی طی سخنانی با اشاره به اشعار عرفانی شعرا و عرفای نامدار به قرائت ابیاتی از شعر حسین بن منصور حلاج پیش از به دار آویخته شدن پرداخت و مضمون این ابیات را از حالات روحی و معنوی شهدای دفاع مقدس توصیف کرد.

محمدرضا جوزی با تأکید بر شخصیت شهید آوینی، رساله «ختم ساغر» وی را یکی از آثار برجسته سید شهیدان اهل قلم خواند و با مقایسه حالات عرفانی و معنوی حسین بن منصور حلاج و شهید آوینی گفت: به لحاظ حال مستانه حال حسین بن منصور را با سید مرتضی آوینی یکی می دانم اما به لحاظ قال تفاوت اندکی میان این دو است چراکه حسین بن منصور گفت انالحق و سید بزرگوار گفت هوالحق.

وی در پایان انقلاب اسلامی ایران را بار امانت الهی بر دوش ملت ایران خواند و گفت: عرضه امانت الهی آزمایشی پیوسته برای انسان است.

در ادامه این مراسم فیلم «راویان شهید» به کارگردانی حسین مهدویان پخش شد. شهیدان علی طالبی، حسین هادی، قاسم بوذری، رضا مرادی نسب، امیر اسکندری، حسین شریعتی، بهروز فلاحت پور، سید مرتضی آوینی و سید ابراهیم اصغر زاده از شهدای موسسه روایت فتح هستند که در این فیلم به طور خلاصه به نحوه شهادت آنها پرداخته شده است.

پس از پخش فیلم کوتاهی از شهید آوینی میزگردی با حضور بهروز افخمی، حجت السلام زم و جهانگیر خسرو شاهی برگزار شد و شرکت کنندگان در این میزگرد، ضمن بیان خاطراتی از شهید آوینی به بررسی آثار و افکار و ویژگی های شخصیتی سید شهیدان اهل قلم پرداختند.

حجت الاسلام زم با بیان اینکه شهید آوینی انقلاب اسلامی را تداوم راه انبیاء و اولیاء می دانست و معتقد بود که این انقلاب برای رسیدن به مقصد خود باید دوره های خود را طی کند، افزود: شهید مرتضی آوینی معتقد بود که تحول باطنی انسان یک نیاز همیشگی است و باید امتداد داشته باشد.

بهروز افخمی نیز با اشاره به نوع نگاه شهید آوینی به سینما، آثار مستند وی را به لحاظ بیان گفتار نوعی از سینمای داستانی دانست و افزود: شهید آوینی در استفاده از حوادث روزگار به عنوان مواد خام و تبدیل آن به حال و هوایی که خود به آن باور داشت توانمند بود.

نمایش گزیده ای از آثار شهید آوینی، اجرای موسیقی زنده و پخش فیلم با محوریت انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) از جمله برنامه های مراسم «فردایی دیگر» ویژه بزرگداشت سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی بود که به همت موسسه روایت فتح عصر امروز در تالار وزارت کشور برگزار شد.