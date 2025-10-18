وقتی سالن انتظار فرودگاه،کلاس درس اخلاق شد؛ مردم چگونه اعتماد می کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریان در یک سخنرانی، خاطرهای از حضور خود در فرودگاه تهران را بازگو کرد و گفت: روزی در فرودگاه تهران بودم. هنگام ورود، یکی از افسران نیروی انتظامی با احترام پیش آمد و گفت: آقا، تا زمان پرواز تشریف بیاورید در دفتر ما بنشینید. پذیرفتم و رفتم در اتاق او نشستم. پرسید: کجا میروید؟ گفتم: مشهد. گفت: یک نصیحت به من بکنید و بروید، ما را بینصیب نگذارید.
وی افزود: دو نفر از همکارانش نیز آمدند و در اتاق نشستند. گفتم اشکالی ندارد. بعد رو به آنان کردم و گفتم: من یک روایت کوتاه برایتان میخوانم، اما همین نصف خط، برای یک عمر کافی است. دیدم سراپا گوش شدند و با دقتی که کمتر دیده میشود، چشم به دهانم دوختهاند.
انصاریان اضافه کرد: برایشان روایت معروف امام صادق (ع) را نقل کردم: علیک بصدقِ الحدیث و أداءِ الأمانة. یعنی در گفتار، راستگو باش و در امانت، امین. سپس گفتم: همین دو جمله اساس همه فضائل اخلاقی است. دروغ، خیانت، نفاق، ریا، دورویی و دوز و کلک، همه در نقطه مقابل این دو خصلت قرار دارند. اگر انسان زبان صدق داشته باشد، دیگر زبانش نه زبان فریب است، نه ظاهرسازی، نه نفاق و دورویی. بعضیها تصور میکنند مقصود از لسان صدق فقط این است که در جزئیات زندگی دروغ نگوییم؛ مثلاً اگر به همسرمان قول خرید چیزی دادیم، همان را انجام دهیم. البته این هم بخشی از صداقت است، اما مفهوم حقیقی آن بسیار وسیعتر است. صداقت، هماهنگی دل و زبان است؛ یعنی انسان درون و بیرونش یکی باشد، نه دو چهره.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: در ادامه روایت، امام صادق (ع) فرمودند: اگر صادق و امین باشی، مردم چنان به تو اعتماد میکنند که گویا تو را شریک مال خود میدانند؛ خودشان با علاقه به یاریات میشتابند و نمیگذارند دستت خالی بماند. من به آن افسران عرض کردم: بدانید هر که اهل صدق و امانت باشد، مورد محبت و اعتماد مردم قرار میگیرد. این دو ستون، پایه ایمان، کرامت انسانی و اعتماد اجتماعیاند. جامعهای که بر اساس صداقت و امانت بنا شود، هیچگاه فرو نمیپاشد و عزت و آرامش در آن پایدار میماند.
در ادامه بخشی از این سخنرانی را تقدیم مخاطبان میکنیم:
