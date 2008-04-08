به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر امروز "جای جون" معاون وزیرامورخارجه چین با وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و پیرامون مناسبات دو جانبه؛ مسائل منطقه ای و همکاری های بین المللی گفتگو کرد.

در این ملاقات مقام چینی روند رشد مناسبات دو کشور در زمینه های مختلف را رضایت بخش توصیف و گفت: اراده رهبران دو کشور بر توسعه مناسبات فیمابین استوار است .

وی از همکاری دو کشوردرامور بین المللی و رایزنی های سیاسی و همچنین صنایع نفت، گاز و راه آهن به عنوان اموری یاد کرد که می تواند بیش از پیش گسترش یابد.

معاون وزیرخارجه چین آمادگی چین برای همکاری در صنایع زیر زیر بنایی نفت و گاز را اعلام و خواهان افزایش رایزنی های فیمابین شد. جون برگزاری کمیسیون مشترک آتی را امکان خوبی برای مرور مناسبات و رفع موانع توسعه آن معرفی و اظهار امیدواری کرد این اجلاس به زودی برگزار شود.

معاون وزیرخارجه چین با دعوت از رئیس جمهور کشورمان به عنوان مهمان ویژه بازی های المپیک گفت: رئیس جمهور چین نیز از دعوت همتای ایرانی خود برای سفر به جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده است.

وی در پایان افزود: افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه و سطح بین الملل به نفع مصالح پکن است و نقش سازنده ایران در عراق و افغانستان قابل تحسین است .

متکی نیز در این دیدار از چین به عنوان یک کشور مهم در عرصه بین الملل یاد کرد و گفت: ایران و چین پروژه به روز کردن مناسبت سنتی خود را با جدیت دنبال می کنند و باید از همه ظرفیت ها برای ارتقاء سطح مناسبات در ابعاد مختلف بهره برداری کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان با یادآوری حجم مبادلات چین و ایران خواهان بهبود کیفیت کالاهای صادراتی پکن به ایران شد.وی در ادامه با اشاره به افزایش روز افزون همگرایی منطقه ای در سراسر جهان، ایده تاسیس اتحادیه آسیا را مطرح کرد که مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان بر ادامه سیاست ایران در حمایت از چین واحد تاکید کرد و گفت: حضور چین در آفریقا مانع از انحصار انرژی این قاره توسط بعضی از قدرت ها می گردد.

وی چشم انداز همکاری مشترک ایران و چین در آفریقا را مثبت معرفی کرد و افزود دو کشور می توانند به زودی از طریق دو خط ریلی با هم مرتبط گردند.

متکی در پایان این دیدار با اشاره به ناامنی در عراق و افغانستان گفت: آمریکایی ها در عرق با بحران تصمیم گیری مواجه هستند و تلاش آنها برای حضور دراز مدت در عراق باعث استمرار ناامنی می شوداز سوی دیگر در افغانستان تولید مواد مخدر 30 برابر شده و انگلیسی ها با افراط گرایان در مناطق مختلف در حال مذاکره هستند ، این شرایط در افغانستان ، منطقه را با مشکل تندروی و مواد مخدر روبرو کرده است.