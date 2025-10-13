  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

قتل مرد ۳۰ ساله در ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از قتل یک مرد ۳۰ ساله توسط دوبرادر با سلاح شکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی ظهر دوشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جاده بهشت رضای شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی مشخص شد یکی از دوبرادر با سلاح شکاری به سمت جوان ۳۰ ساله شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهمان بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص دوبرادر دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.

